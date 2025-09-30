Slovenská pošta upravila otváraciu dobu svojich prevádzok v Prievidzi. V sobotu budú zatvorené.
Hliadka Mestskej polície v Prievidzi počas jediného týždňa zachránila dva ľudské životy. Oba prípady sú dôkazom toho, že mestskí policajti sú častokrát na miestach prví a vedia profesionálne pomôcť.
Tri bytovky v handlovskej baníckej kolónii sú v havarijnom stave. Poslanci na svojom zasadnutí schválili ich zbúranie. Niektoré z bytov v budovách určených na zbúranie sú ešte obývané.
Na septembrovom handlovskom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali interpeláciou, ktorá sa týkala problémov súvisiacich so skupovaním bytov na území mesta a ich prenajímaním tretím osobám.
Prvý októbrový deň v ranných hodinách zasahovali záchranné zložky v handlovskej nemocnici. Išlo, našťastie, len o taktické cvičenie hasičov, mestských policajtov a zamestnancov nemocnice.
Cesta prvej triedy na Ulici 29. augusta v Handlovej je v zlom technickom stave. O nutnosti jej opravy mesto Handlová komunikuje so Slovenskou správou ciest.
Posledný septembrový deň podpísali memorandum o spolupráci dve neziskové organizácie nášho regiónu.
V utorok 30.septembra bol Mestský úrad v Handlovej zatvorený. Na prebiehajúce policajné vyšetrovanie upozorňovali policajné pásky.
Posledný septembrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, aj siedmu zmenu rozpočtu. Na vedomie zobrali informáciu o úspešnom ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy bývalého domu kultúry v Novej Lehote.
Vo štvrtok 25.septembra rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zrekonštruovanej veľkej zasadačke mestského úradu.