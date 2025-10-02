Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.
K zvýšeniu kvality bývania a bezpečnosti cestnej premávky prispeje rekonštrukcia cesty a chodníkov na Makovického ulici v Prievidzi. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.
Revitalizácia Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice v Prievidzi patrí medzi zámery mesta, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Peniaze na projekt chce samospráva získať z mimorozpočtových zdrojov. Poslanci tento zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva 6. októbra.
Problém parkovania na Ulici E.M. Šoltésovej v Prievidzi zmierni vybudovanie spevnenej plochy s 13 parkovacími miestami. Nové parkovisko by malo byť dokončené do konca novembra tohto roka.
Viete, aký odev nosili pôvodní obyvatelia mesta Handlová? Odpoveď na túto otázku sme dostali vo Franzovom dome počas Dňa otvorených dverí.
Žiaci sa môžu učiť nielen v škole, ale i na zámku. SNM – Múzeum Bojnice pripravilo pre všetky typy škôl vzdelávací program Estetika a etika v romantickom šate. 19. storočie predstavia žiakom skúsení lektori prostredníctvom zbierkových predmetov a ich príbehov.
Slovenská pošta upravila otváraciu dobu svojich prevádzok v Prievidzi. V sobotu budú zatvorené.
Hliadka Mestskej polície v Prievidzi počas jediného týždňa zachránila dva ľudské životy. Oba prípady sú dôkazom toho, že mestskí policajti sú častokrát na miestach prví a vedia profesionálne pomôcť.
Tri bytovky v handlovskej baníckej kolónii sú v havarijnom stave. Poslanci na svojom zasadnutí schválili ich zbúranie. Niektoré z bytov v budovách určených na zbúranie sú ešte obývané.
Na septembrovom handlovskom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali interpeláciou, ktorá sa týkala problémov súvisiacich so skupovaním bytov na území mesta a ich prenajímaním tretím osobám.
