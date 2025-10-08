RTV Prievidza
Nové parkovisko a prístupová cesta

Nové parkovisko a prístupová cesta

Lepšiu organizáciu dopravy, nové parkovacie miesta a kvalitnejší verejný priestor prinesie realizácia projektu Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Investícia presahuje sumu 237 tisíc eur. Práce sa už začali a mali by byť hotové do konca roka.

Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

Stretli sme Štúra a Ostrolúcku

Kultúru vo všetkých podobách mohli zažiť návštevníci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jubilejný 10. ročník bol v pondelok 13. októbra a jeho ústrednou témou bolo Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín 2026.

Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

Rokovanie ministrov a predstaviteľov miestnych samospráv

Záznam z tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  Samuela Migaľa  po stretnutí s primátormi a so starostami okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.  Nosnou témou bolo čerpanie eurofondov z výziev oboch ministerstiev, ako aj projektová pripravenosť samospráv regiónu horná Nitra.

Tekvice v meste

Tekvice v meste

Príchod jesene pripomínajú v Prievidze esteticky naaranžované tekvice. Prinášajú dobrú náladu a potešenie obyvateľom mesta i návštevníkom. Vlastnoručne ich vytvorili zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza.

Krehká krása

Krehká krása

Dokumentárny film o akademickom sochárovi Milanovi Opalkovi z produkcie OZ GO ART.

Škola má veľa noviniek

Škola má veľa noviniek

Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.

Dohodli sa na súčinnosti

Dohodli sa na súčinnosti

Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.

Osadili nové lavičky

Osadili nové lavičky

Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.

Majú platnú výnimku

Majú platnú výnimku

Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.

Petícia za opravu štátnej cesty

Petícia za opravu štátnej cesty

O havarijnom stave štátnej cesty na Ulici 29. augusta v Handlovej a o riešení situácie zo strany mesta sme už v spravodajstve hovorili. Kroky k náprave robia aj iniciatívni Handlovčania spisovaním petície.

Nové parkovisko a prístupová cesta

Snimka obrazovky 2025-10-14 o 12.25.16Lepšiu organizáciu dopravy, nové parkovacie miesta a kvalitnejší verejný priestor prinesie realizácia projektu Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Investícia presahuje sumu 237 tisíc eur. Práce sa už začali a mali by byť hotové do konca roka.

 

