Zaplatíme viac o 40 centov

Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Handlovej budú poslanci schvaľovať úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch a daniach.

Cintorín počas sviatkov

Mestský cintorín v Handlovej bude počas dušičkových sviatkov otvorený nepretržite. Otváracie hodiny budú predĺžené aj v kancelárii zamestnancov cintorína.

Ďalšie stretnutie

V pondelok 13.októbra bolo stretnutie s ďalším z prenajímateľom väčšieho počtu bytov v Handlovej, Petrom Tužinským. Cieľom bolo dohodnúť si postup pre prípady, kedy noví nájomníci narúšajú občianske spolunažívanie v bytových domoch. Rovnako, ako v prvom prípade, sa mesto dohodlo na užšej spolupráci.

13.Výtvarná Prievidza

V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.

Poradňa komplexnej pomoci

V Prievidzi na Košovskej ceste č.1 funguje od 1. marca 2025 Poradňa komplexnej pomoci. Odborní zamestnanci v nej poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti riešenia problémov s dlhmi, v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva.

Prvá pomoc v Malinkove

Poskytnutím prvej pomoci môžete zachrániť ľudský život. Keď však ide o vaše vlastné dieťa, je veľmi ťažké zachovať si chladnú hlavu. Je dobré ovládať aspoň teóriu, ktorá vám pomôže reagovať rýchlo.

Predstavili komunitné projekty

Participatívny rozpočet 2025/2026 má za sebou verejnú prezentáciu. O podporu obyvateľov Prievidze sa uchádza šesť projektov zameraných na zlepšenie kvality života v meste a posilnenie spolupatričnosti medzi ľuďmi.

Využíva ho najmä mládež

Multifunkčné ihrisko v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka dostalo novú podobu. Do jeho modernizácie investovala samospráva takmer 40 000 eur.

Musia zmeniť uznesenie

O zlom stave vozovky na Ulici 29.augusta v Handlovej, na štátnej ceste I/50, sme už v našom spravodajstve informovali. Koná mesto aj občania, ktorí podpisujú petíciu.

Zažili letné dobrodružstvo

Výzva pod názvom Zaži Handlovú má za sebou ďalší ročník. Toto leto sa do nej zapojilo 37 účastníkov.

Snímka obrazovky 2025-10-17 113546V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.

 

