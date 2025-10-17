Odpovede na otázky poslancov TSK za okres Prievidza týkajúce sa výstavby Hornonitrianskej cyklomagistrály malo dať ich stretnutie so zamestnancami odboru dopravy Úradu TSK. Konalo sa v piatok 17. októbra.
Akciová spoločnosť KMET Handlová začala realizačnú fázu projektu modernizácie zdroja tepla. Obyvatelia Handlovej v najbližších dvanástich mesiacoch musia počítať s rozkopávkami a krátkodobými obmedzeniami v doprave.
Rozsiahle opravy miestnych komunikácií a chodníkov naplánovalo mesto Prievidza aj v tomto roku. Od októbra do decembra samospráva preinvestuje na ich modernizácii viac ako 750 000 eur. Práce sa dotknú viacerých ulíc a obyvatelia musia počítať s dopravnými obmedzeniami.
O budúcnosti cestovného ruchu v transformujúcich sa regiónoch diskutovali účastníci odbornej konferencie Cestovný ruch 2.0. Konala sa 17. októbra v Bojniciach.
Turistická útulňa, náučný chodník a lesná pozorovateľňa – toto všetko vybudovala nezisková organizácia Handlovské lesy v rámci projektu na obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Slávnostným otvorením pozorovateľne na Východnej šachte bol celý projekt sprístupnený verejnosti.
Počas nadchádzajúcich Dušičiek pripravilo mesto Bojnice niekoľko opatrení v organizácii parkovania v okolí cintorína a na priľahlých parkoviskách. Chce tým zamedziť kolíznym situáciám a problémom s parkovaním.
Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Handlovej budú poslanci schvaľovať úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch a daniach.
Mestský cintorín v Handlovej bude počas dušičkových sviatkov otvorený nepretržite. Otváracie hodiny budú predĺžené aj v kancelárii zamestnancov cintorína.
V pondelok 13.októbra bolo stretnutie s ďalším z prenajímateľom väčšieho počtu bytov v Handlovej, Petrom Tužinským. Cieľom bolo dohodnúť si postup pre prípady, kedy noví nájomníci narúšajú občianske spolunažívanie v bytových domoch. Rovnako, ako v prvom prípade, sa mesto dohodlo na užšej spolupráci.
V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.
