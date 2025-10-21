RTV Prievidza
Nová rolba je v prevádzke

Ľadovú plochu Zimného štadióna v Prievidzi už upravuje nová rolba. Technické služby mesta Prievidza jej nákupom preinvestovali takmer 130 000 eur bez DPH.

Nezisková organizácia Jazmín začala s debarierizáciou svojich priestorov. Na poschodie sa s pomocou zamestnancov a novozakúpeného schodolezu dostane aj človek na invalidnom vozíku.

V týchto dňoch opravujú v Handlovej pešiu lávku na Partizánskej ulici. Dopravné obmedzenia pre šoférov aj chodcov budú trvať približne mesiac.

Pletenie, háčkovanie, frivolitkovanie či paličkovanie. To bola hlavná činnosť žien, ktoré sa stretli v Kultúrnom centre Bojnice na maratóne ručných prác.

Opilovanie stromov, posledné kosby, asfaltovanie chodníkov či výsadba záhonov. Aj tieto činnosti patria medzi každodenné jesenné práce zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza. Popritom pripravujú strojovú techniku na zimnú údržbu.

Mesto Prievidza prichádza v sociálnej oblasti s novou službou.  Je určená  opatrovateľom, ktorí sa starajú o blízkeho v domácom prostredí.

Odpovede na otázky poslancov TSK za okres Prievidza týkajúce sa výstavby Hornonitrianskej cyklomagistrály malo dať ich stretnutie so zamestnancami odboru dopravy Úradu TSK. Konalo sa v piatok 17. októbra.

Akciová spoločnosť KMET Handlová začala realizačnú fázu projektu modernizácie zdroja tepla. Obyvatelia Handlovej v najbližších dvanástich mesiacoch musia počítať s rozkopávkami a krátkodobými obmedzeniami v doprave.

Rozsiahle opravy miestnych komunikácií a chodníkov naplánovalo mesto Prievidza aj v tomto roku. Od októbra do decembra samospráva preinvestuje na ich modernizácii viac ako 750 000 eur. Práce sa dotknú viacerých ulíc a obyvatelia musia počítať s dopravnými obmedzeniami.

O budúcnosti cestovného ruchu v transformujúcich sa regiónoch diskutovali účastníci odbornej konferencie Cestovný ruch 2.0. Konala sa 17. októbra v Bojniciach.

  • Nová rolba je v prevádzke

    Nová rolba je v prevádzke

    štvrtok, 23. október 2025, 12:20
  • Jazmín bude bez bariér

    Jazmín bude bez bariér

    štvrtok, 23. október 2025, 12:07
  • Opravujú lávku pre peších

    Opravujú lávku pre peších

    štvrtok, 23. október 2025, 11:24
  • Relax a charita v jednom

    Relax a charita v jednom

    štvrtok, 23. október 2025, 11:19
  • Asfaltujú chodník

    Asfaltujú chodník

    štvrtok, 23. október 2025, 08:59
  • Podpora pre opatrovateľov

    Podpora pre opatrovateľov

    štvrtok, 23. október 2025, 08:54
  Hornonitrianska cyklomagistrála má problémové miesta
streda, 22. október 2025, 17:07

    Hornonitrianska cyklomagistrála má problémové miesta

    streda, 22. október 2025, 17:07
  • Budeme vykurovať ekologickejšie

    Budeme vykurovať ekologickejšie

    streda, 22. október 2025, 12:18
  • Začali opravy ciest a chodníkov

    Začali opravy ciest a chodníkov

    utorok, 21. október 2025, 14:34
  • Transformácia a cestovný ruch

    Transformácia a cestovný ruch

    utorok, 21. október 2025, 14:32

Snimka obrazovky 2025-10-23 o 14.01.47Ľadovú plochu Zimného štadióna v Prievidzi už upravuje nová rolba. Technické služby mesta Prievidza jej nákupom preinvestovali takmer 130 000 eur bez DPH.

 

