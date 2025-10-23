RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Spoločné tvorenie

Spoločné tvorenie

Kreatívne členky občianskeho združenia Ars Pro Femina už niekoľko rokov prinášajú tvorivé aktivity do Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. S ich pomocou tvoria klienti zariadenia rôzne dekoratívne i úžitkové predmety.

Blížia sa do finále

Blížia sa do finále

Výstavba nízkokapacitného komunitného centra pre seniorov v areáli handlovskej nemocnice sa blíži do finále.

Palubovku pokrstili športom

Palubovku pokrstili športom

Po viac ako štyroch rokoch sa v Základnej škole na Mierovom námestí podarilo zavŕšiť projekt modernizácie športovej infraštruktúry.

Beh rematskou dolinou úspešný

Beh rematskou dolinou úspešný

Športový klub ACHILES Handlová zorganizoval v sobotu 25.októbra 1.ročník Behu rematskou dolinou.

Bez výťahu je to ťažké

Bez výťahu je to ťažké

Pokazený výťah komplikuje zamestnancom a klientom handlovského Senior centra život už druhý týždeň. Jeho oprava nie je taká jednoduchá, ako predpokladali.

Nová rolba je v prevádzke

Nová rolba je v prevádzke

Ľadovú plochu Zimného štadióna v Prievidzi už upravuje nová rolba. Technické služby mesta Prievidza jej nákupom preinvestovali takmer 130 000 eur bez DPH.

Jazmín bude bez bariér

Jazmín bude bez bariér

Nezisková organizácia Jazmín začala s debarierizáciou svojich priestorov. Na poschodie sa s pomocou zamestnancov a novozakúpeného schodolezu dostane aj človek na invalidnom vozíku.

Opravujú lávku pre peších

Opravujú lávku pre peších

V týchto dňoch opravujú v Handlovej pešiu lávku na Partizánskej ulici. Dopravné obmedzenia pre šoférov aj chodcov budú trvať približne mesiac.

Relax a charita v jednom

Relax a charita v jednom

Pletenie, háčkovanie, frivolitkovanie či paličkovanie. To bola hlavná činnosť žien, ktoré sa stretli v Kultúrnom centre Bojnice na maratóne ručných prác.

Asfaltujú chodník

Asfaltujú chodník

Opilovanie stromov, posledné kosby, asfaltovanie chodníkov či výsadba záhonov. Aj tieto činnosti patria medzi každodenné jesenné práce zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza. Popritom pripravujú strojovú techniku na zimnú údržbu.

Previous Next
  • Spoločné tvorenie

    Spoločné tvorenie

    streda, 29. október 2025, 15:16
  • Blížia sa do finále

    Blížia sa do finále

    streda, 29. október 2025, 09:14
  • Palubovku pokrstili športom

    Palubovku pokrstili športom

    streda, 29. október 2025, 09:09
  • Beh rematskou dolinou úspešný

    Beh rematskou dolinou úspešný

    pondelok, 27. október 2025, 12:09
  • Bez výťahu je to ťažké

    Bez výťahu je to ťažké

    piatok, 24. október 2025, 08:30
  • Nová rolba je v prevádzke

    Nová rolba je v prevádzke

    štvrtok, 23. október 2025, 12:20
  • Jazmín bude bez bariér

    Jazmín bude bez bariér

    štvrtok, 23. október 2025, 12:07
  • Opravujú lávku pre peších

    Opravujú lávku pre peších

    štvrtok, 23. október 2025, 11:24
  • Relax a charita v jednom

    Relax a charita v jednom

    štvrtok, 23. október 2025, 11:19
  • Asfaltujú chodník

    Asfaltujú chodník

    štvrtok, 23. október 2025, 08:59

Spoločné tvorenie

Podrobnosti
Prečítané: 6x

Snímka obrazovky 2025-10-29 113545Kreatívne členky občianskeho združenia Ars Pro Femina už niekoľko rokov prinášajú tvorivé aktivity do Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. S ich pomocou tvoria klienti zariadenia rôzne dekoratívne i úžitkové predmety.

 


Dnes je 29. október a meniny oslavuje Klára

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 