Rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi začala. Práce budú prebiehať v etapách a budú ich sprevádzať viaceré obmedzenia. Trvať by mali do konca tohto školského roka.
Viac ako stovku listnatých a ihličnatých drevín vysadí v Prievidzi v nadchádzajúcom období odborná firma. Pôjde o náhradnú výsadbu za vypílené stromy vo verejnom priestore.
Ak chcete pomôcť zlepšiť dopravu v Prievidzi, môžete sa zapojiť do ankety, ktorú v tomto čase pripravila samospráva. Určená je všetkým, ktorí dochádzajú do okresného mesta za prácou či do školy alebo sa mestom presúvajú.
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, správa o činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza či výročná správa akciovej spoločnosti PTH za rok 2024. Aj tieto témy boli v programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré bolo 27. októbra.
28. októbra 1815 sa v Uhrovci narodil Ľudovít Štúr. Politik, spisovateľ, jazykovedec a kodifikátor spisovnej slovenčiny. V sobotu 25.októbra sa v jeho rodnej obci oslavovali jeho 210. narodeniny.
Kreatívne členky občianskeho združenia Ars Pro Femina už niekoľko rokov prinášajú tvorivé aktivity do Zariadenia pre seniorov v Prievidzi. S ich pomocou tvoria klienti zariadenia rôzne dekoratívne i úžitkové predmety.
Výstavba nízkokapacitného komunitného centra pre seniorov v areáli handlovskej nemocnice sa blíži do finále.
Po viac ako štyroch rokoch sa v Základnej škole na Mierovom námestí podarilo zavŕšiť projekt modernizácie športovej infraštruktúry.
Športový klub ACHILES Handlová zorganizoval v sobotu 25.októbra 1.ročník Behu rematskou dolinou.
Pokazený výťah komplikuje zamestnancom a klientom handlovského Senior centra život už druhý týždeň. Jeho oprava nie je taká jednoduchá, ako predpokladali.