Klzisko už montujú

Obľúbené klzisko bude v centre Prievidze aj tento rok. Verejnosť sa bude môcť korčuľovať od Mikuláša minimálne do konca zimných prázdnin.

O ťažnej veži ešte nerozhodli

Posledný októbrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, predaj pozemku pod parkoviskom v centre mesta.

Chodníky chcú opraviť do zimy

Dôvodom mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru v Bojniciach, v utorok 28.októbra, bolo najmä schválenie podstatných náležitostí zmluvy o dielo pri spätných opravách chodníkov po rekonštrukcii plynovodu. Ich opravy chce samospráva stihnúť čo najskôr.

Mix tradícií

Centrum voľného času v Handlovej pripravilo pre prázdninujúce deti tvorivé dielničky. Témou boli slovenské a americké dušičkové tradície.

René Rendy na Hladovom námestí

Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s mestom Handlová a Jazmínom pripravili pre deti v strede uplynulého týždňa halloweenské Žiarivé tekvičky.

Strigônsky zlet

Už pätnástykrát sa Centrum voľného času v Prievidzi premenilo na strašidelné miesto. Tmavé zákutia plné pavúkov, kostlivcov či démonických bytostí vytvorili strašidelnú kulisu jesenného tábora Strigônsky zlet.

Zachraňovali vzácne predmety

Od tragického požiaru na Bojnickom zámku uplynulo 9. mája 75 rokov. Dnes nič nie je ponechané na náhodu a taktické cvičenia hasičov sú na zámku pravidelne. V pondelok 27. októbra sa okrem hasenia zachraňovali vzácne zbierkové predmety.

Testujú elektrické vozidlo

V najbližších dňoch môžete v handlovských uliciach vidieť malé smetiarske autíčko na elektrický pohon. Hater Handlová ho má požičané na skúšku.

Rozsiahla rekonštrukcia školy

Rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi začala. Práce budú prebiehať v etapách a budú ich sprevádzať viaceré obmedzenia. Trvať by mali  do konca tohto školského roka.

Vysadia nové stromy

Viac ako stovku listnatých a ihličnatých drevín vysadí v Prievidzi v nadchádzajúcom období odborná firma. Pôjde o náhradnú výsadbu za vypílené stromy vo verejnom priestore.

Snimka obrazovky 2025-11-05 o 12.18.52Obľúbené klzisko bude v centre Prievidze aj tento rok. Verejnosť sa bude môcť korčuľovať od Mikuláša minimálne do konca zimných prázdnin.

 

