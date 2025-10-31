Lavičky okolo fontány na Námestí slobody v Prievidzi sú obnovené. Nové drevo so špeciálnou povrchovou úpravou predĺži ich životnosť.
Zamestnancom Technických služieb mesta Prievidza umožní efektívnejšiu a bezpečnejšiu prácu vo výškach nová pracovná plošina. Nahradila starú, ktorá mala časté poruchy.
Lavičky okolo fontány na Námestí slobody v Prievidzi sú obnovené. Nové drevo so špeciálnou povrchovou úpravou predĺži ich životnosť.
Prvýkrát po 24. rokoch nebude na Slovensku 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, dňom pracovného pokoja. Pracovné voľno v tento deň bolo zrušené v rámci konsolidačného balíčka.
Obľúbené klzisko bude v centre Prievidze aj tento rok. Verejnosť sa bude môcť korčuľovať od Mikuláša minimálne do konca zimných prázdnin.
Posledný októbrový štvrtok popoludní zasadalo handlovské mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili, okrem iného, predaj pozemku pod parkoviskom v centre mesta.
Dôvodom mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru v Bojniciach, v utorok 28.októbra, bolo najmä schválenie podstatných náležitostí zmluvy o dielo pri spätných opravách chodníkov po rekonštrukcii plynovodu. Ich opravy chce samospráva stihnúť čo najskôr.
Centrum voľného času v Handlovej pripravilo pre prázdninujúce deti tvorivé dielničky. Témou boli slovenské a americké dušičkové tradície.
Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s mestom Handlová a Jazmínom pripravili pre deti v strede uplynulého týždňa halloweenské Žiarivé tekvičky.
Už pätnástykrát sa Centrum voľného času v Prievidzi premenilo na strašidelné miesto. Tmavé zákutia plné pavúkov, kostlivcov či démonických bytostí vytvorili strašidelnú kulisu jesenného tábora Strigônsky zlet.