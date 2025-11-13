RTV Prievidza
Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

Pozdĺž cyklochodníka v Prievidzi pribudli nové interaktívne informačné tabule s mapami Prievidze a okolia. Pomáhajú zorientovať sa v teréne, objaviť zaujímavé lokality a ponúkajú aj kúsok edukácie i zážitku v jednom.

Pribudnú nové lampy

Pracovníci Technických služieb mesta Prievidza vymenili v tomto roku takmer 500 svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá. V tomto čase pripravujú osadenie nových pouličných lámp na Uliciach Mišúta a Dobšinského.

Schválili tri projekty

Prievidzskí poslanci schválili podanie žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu troch projektov a ich spolufinancovanie zo strany mesta. Prvý sa týka zníženia energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova a ďalšie dva vodozádržných opatrení v ZŠ s MŠ Dobšinského a MŠ Nábr. sv. Cyrila.

Zažili retro vyučovanie

Písanie kriedou na klasickú tabuľu, rysovanie kružnice veľkým dreveným kružidlom či tzv. lepeňák na desiatu s farebnou malinovkou . To všetko zažili tretiaci z prievidzskej e-Školy počas vyučovania v dobovej triede v Múzeu Vtedy, symbolicky 17. novembra.

Mestské misie v Prievidzi

Koncertom v piaristickom kostole sa v sobotu 15.novembra začali Mestské misie v Prievidzi.

Konkurz do divadla dospelých

Myslíte si o sebe, že máte talent na herectvo? Chceli by ste skúsiť stáť na doskách, ktoré znamenajú svet? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, máme pre vás pozvánku na konkurz do divadla.

Vyviezli sa na plošine

V spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza a Prievidzským odpadovým hospodárstvom zorganizovala  samospráva zážitkové dopoludnie pre žiakov Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Deti videli zblízka ako fungujú stroje a technika, ktoré každodenne pomáhajú udržiavať čistotu a poriadok v meste.

Kosačka ovládaná diaľkovo

Mesto Prievidza  rozšírilo svoj vozový park o novú kosačku. Je na diaľkové ovládanie a kosiť bude nerovné a svahovité terény, prioritne na skládke odpadov.

Finančné zdravie Prievidze sa zlepšilo

V roku 2024 sa Prievidza dostala v rebríčku  finančného zdravia miest na 75. miesto. Oproti roku 2023 sa posunula o 29 miest. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia miest a obcí Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Riešenie parkovania na Urbárskej ulici

Prievidzská samospráva pripravuje na Urbárskej ulici v mestskej časti Necpaly  projekt výstavby nových spevnených plôch. Zámerom je zlepšiť parkovanie na uvedenej ulici.

Snimka obrazovky 2025-11-19 o 12.25.40Prievidzskí poslanci schválili podanie žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu troch projektov a ich spolufinancovanie zo strany mesta. Prvý sa týka zníženia energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova a ďalšie dva vodozádržných opatrení v ZŠ s MŠ Dobšinského a MŠ Nábr. sv. Cyrila.

 

