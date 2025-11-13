Pozdĺž cyklochodníka v Prievidzi pribudli nové interaktívne informačné tabule s mapami Prievidze a okolia. Pomáhajú zorientovať sa v teréne, objaviť zaujímavé lokality a ponúkajú aj kúsok edukácie i zážitku v jednom.
Pracovníci Technických služieb mesta Prievidza vymenili v tomto roku takmer 500 svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá. V tomto čase pripravujú osadenie nových pouličných lámp na Uliciach Mišúta a Dobšinského.
Prievidzskí poslanci schválili podanie žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu troch projektov a ich spolufinancovanie zo strany mesta. Prvý sa týka zníženia energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova a ďalšie dva vodozádržných opatrení v ZŠ s MŠ Dobšinského a MŠ Nábr. sv. Cyrila.
Písanie kriedou na klasickú tabuľu, rysovanie kružnice veľkým dreveným kružidlom či tzv. lepeňák na desiatu s farebnou malinovkou . To všetko zažili tretiaci z prievidzskej e-Školy počas vyučovania v dobovej triede v Múzeu Vtedy, symbolicky 17. novembra.
Koncertom v piaristickom kostole sa v sobotu 15.novembra začali Mestské misie v Prievidzi.
Myslíte si o sebe, že máte talent na herectvo? Chceli by ste skúsiť stáť na doskách, ktoré znamenajú svet? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, máme pre vás pozvánku na konkurz do divadla.
V spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza a Prievidzským odpadovým hospodárstvom zorganizovala samospráva zážitkové dopoludnie pre žiakov Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Deti videli zblízka ako fungujú stroje a technika, ktoré každodenne pomáhajú udržiavať čistotu a poriadok v meste.
Mesto Prievidza rozšírilo svoj vozový park o novú kosačku. Je na diaľkové ovládanie a kosiť bude nerovné a svahovité terény, prioritne na skládke odpadov.
V roku 2024 sa Prievidza dostala v rebríčku finančného zdravia miest na 75. miesto. Oproti roku 2023 sa posunula o 29 miest. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia miest a obcí Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.
Prievidzská samospráva pripravuje na Urbárskej ulici v mestskej časti Necpaly projekt výstavby nových spevnených plôch. Zámerom je zlepšiť parkovanie na uvedenej ulici.