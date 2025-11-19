RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Budúcoročný rozpočet Prievidze schválený

Budúcoročný rozpočet Prievidze schválený

Prijatie Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 a na roky 2027 a 2028 bolo hlavným bodom rokovania prievidzského mestského zastupiteľstva 18. novembra 2025. Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s objemom financií viac ako 85  miliónov Eur na strane príjmov a výdavkov.

Aj Bojnice schválili rozpočet na rok 2026

Aj Bojnice schválili rozpočet na rok 2026

Na svojom poslednom riadnom rokovaní v tomto roku sa zišli bojnickí poslanci vo štvrtok 20.novembra. Hlavným bodom rokovania bol rozpočet na rok 2026 a na roky 2027 a 2028.

Kontrola investícií v nemocnici

Kontrola investícií v nemocnici

V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach aktuálne prebieha niekoľko investičných akcií. V utorok 11.novembra ich priebeh kontroloval zriaďovateľ, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj.

Začínajú s preventívnym posypom

Začínajú s preventívnym posypom

Meteorológovia predpovedajú na najbližšie dni snehové prehánky. Zamestnanci spoločnosti, ktorá sa stará o handlovské cesty, už začali s preventívnym posypom.

Posaďte sa na banský vozík

Posaďte sa na banský vozík

V centre Handlovej pribudla lavička, ktorú okoloidúci určite neprehliadnu. Vyrobená je z banského vozíka.

Pomôžu deťom aj rodičom

Pomôžu deťom aj rodičom

Deti z Handlovskej doliny, ktoré potrebujú špeciálnu pomoc, už nemusia dochádzať za odborníkmi ďaleko. Nájdu ich pod jednou strechou v novom Centre pomoci a prevencie.

Bubnovala celá škola

Bubnovala celá škola

Svetový deň prevencie, týrania a zneužívania detí sa na Slovensku už dvanásť rokov spája s podujatím pod názvom Bubnovačka. Handlovské deti sa do nej zapojili aj tento rok.

Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

Pozdĺž cyklochodníka v Prievidzi pribudli nové interaktívne informačné tabule s mapami Prievidze a okolia. Pomáhajú zorientovať sa v teréne, objaviť zaujímavé lokality a ponúkajú aj kúsok edukácie i zážitku v jednom.

Pribudnú nové lampy

Pribudnú nové lampy

Pracovníci Technických služieb mesta Prievidza vymenili v tomto roku takmer 500 svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá. V tomto čase pripravujú osadenie nových pouličných lámp na Uliciach Mišúta a Dobšinského.

Schválili tri projekty

Schválili tri projekty

Prievidzskí poslanci schválili podanie žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu troch projektov a ich spolufinancovanie zo strany mesta. Prvý sa týka zníženia energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova a ďalšie dva vodozádržných opatrení v ZŠ s MŠ Dobšinského a MŠ Nábr. sv. Cyrila.

Previous Next
  • Budúcoročný rozpočet Prievidze schválený

    Budúcoročný rozpočet Prievidze schválený

    pondelok, 24. november 2025, 10:46
  • Aj Bojnice schválili rozpočet na rok 2026

    Aj Bojnice schválili rozpočet na rok 2026

    pondelok, 24. november 2025, 09:55
  • Kontrola investícií v nemocnici

    Kontrola investícií v nemocnici

    piatok, 21. november 2025, 11:57
  • Začínajú s preventívnym posypom

    Začínajú s preventívnym posypom

    piatok, 21. november 2025, 11:02
  • Posaďte sa na banský vozík

    Posaďte sa na banský vozík

    piatok, 21. november 2025, 10:58
  • Pomôžu deťom aj rodičom

    Pomôžu deťom aj rodičom

    piatok, 21. november 2025, 10:50
  • Bubnovala celá škola

    Bubnovala celá škola

    piatok, 21. november 2025, 10:39
  • Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

    Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

    streda, 19. november 2025, 16:56
  • Pribudnú nové lampy

    Pribudnú nové lampy

    streda, 19. november 2025, 16:54
  • Schválili tri projekty

    Schválili tri projekty

    streda, 19. november 2025, 16:52

Budúcoročný rozpočet Prievidze schválený

Podrobnosti
Prečítané: 11x

Snimka obrazovky 2025-11-24 o 10.28.59Prijatie Programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2026 a na roky 2027 a 2028 bolo hlavným bodom rokovania prievidzského mestského zastupiteľstva 18. novembra 2025. Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s objemom financií viac ako 85  miliónov Eur na strane príjmov a výdavkov.

 


Dnes je 24. november a meniny oslavuje Emília

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 