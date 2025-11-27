Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.
Detské a futbalové ihriská a fitnes zóna vo vnútrobloku na Ciglianskej ceste majú za sebou hodnotenie technického stavu. Výsledky sú pozitívne. Všetky prvky sú v poriadku, bez poškodení a naďalej slúžia obyvateľom.
Poslednú tohtoročnú novembrovú sobotu sa na handlovskom futbalovom štadióne stretli obdivovatelia tradičných masiek alpského folklóru. Krampusový večer, ktorý zorganizoval Dom kultúry a knižnica mesta Handlová mal osemsto divákov.
Od Kataríny po Katarínu, tak sa meria rok v Handlovej. Svätá Katarína je patrónkou mesta a jej je zasvätený aj handlovský kostol. A práve v tento sviatočný čas mesto Handlová oceňuje ľudí, ktorí tým, čo robia, menia povinnosť na poslanie.
Zamestnanci spoločnosti Hater Handlová osadili koncom týždňa na Partizánskej ulici dve nové značky so zákazom zastavenia.
Takmer tri desiatky zamestnávateľov z hornonitrianskeho regiónu ponúkalo pracovné príležitosti vo svojich firmách 27. novembra v prievidzskom dome kultúry počas Pracovných trhov.
Advent v Prievidzi bude tento rok nezabudnuteľnou výpravou do minulosti v sprievode Márie Terézie. Živé príbehy, dobové ukážky, hudba a trhy zaplnia centrum a odkryjú aj jeho skryté zákutia.
Mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj sa dohodli na spoločnej investícii do modernizácie kruhovej križovatky na Ul. A. Hlinku v Prievidzi. Realizácia projektu má zásadne zlepšiť plynulosť dopravy, bezpečnosť vodičov aj chodcov v rámci jednej z najdôležitejších križovatiek v meste.
Šoféri smetiarskych áut narážajú v Handlovej vo viacerých lokalitách na problémy s nevhodne zaparkovanými autami. Aby sa vyhli poškodeniu cudzieho majetku, musia častokrát jazdiť po chodníkoch alebo po zeleni.
