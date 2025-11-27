RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Pozemky vyvlastnili

Pozemky vyvlastnili

Mesto Prievidza má za sebou úspešné ukončenia prvých vyvlastňovacích konaní, ktoré sa týkali pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Ide o začiatok systematického procesu, v ktorom bude samospráva pokračovať aj v ďalších lokalitách, aby mohla efektívnejšie spravovať svoj majetok a pripravovať investície do cestnej infraštruktúry či verejných priestranstiev.

Lávka je prístupná verejnosti

Lávka je prístupná verejnosti

Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na  prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.

Kalendár aj tento rok

Kalendár aj tento rok

Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na  prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.

Športoviská využívajú zodpovedne

Športoviská využívajú zodpovedne

Detské a futbalové ihriská a fitnes zóna vo vnútrobloku na Ciglianskej ceste majú za sebou hodnotenie technického stavu. Výsledky sú  pozitívne. Všetky prvky sú v poriadku, bez poškodení a naďalej slúžia obyvateľom.

Krampus v Handlovej

Krampus v Handlovej

Poslednú tohtoročnú novembrovú sobotu sa na handlovskom futbalovom štadióne stretli obdivovatelia tradičných masiek alpského folklóru. Krampusový večer, ktorý zorganizoval Dom kultúry a knižnica mesta Handlová mal osemsto divákov.

Pracovitosť, ľudskosť a pokora

Pracovitosť, ľudskosť a pokora

Od Kataríny po Katarínu, tak sa meria rok v Handlovej. Svätá Katarína je patrónkou mesta a jej je zasvätený aj handlovský kostol. A práve v tento sviatočný čas mesto Handlová oceňuje ľudí, ktorí tým, čo robia, menia povinnosť na poslanie.

Nad rámec zákona

Nad rámec zákona

Zamestnanci spoločnosti Hater Handlová osadili koncom týždňa na Partizánskej ulici dve nové značky so zákazom zastavenia.

Pracovné príležitosti v regióne

Pracovné príležitosti v regióne

Takmer tri desiatky zamestnávateľov z hornonitrianskeho regiónu ponúkalo pracovné príležitosti vo svojich firmách 27. novembra v prievidzskom dome kultúry počas Pracovných trhov.

Advent s Máriou Teréziou

Advent s Máriou Teréziou

Advent v Prievidzi bude tento rok nezabudnuteľnou výpravou do minulosti v sprievode Márie Terézie. Živé príbehy, dobové ukážky, hudba a trhy zaplnia centrum a odkryjú aj jeho skryté zákutia.

Križovatku zrekonštruujú spoločne

Križovatku zrekonštruujú spoločne

Mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj sa dohodli na spoločnej investícii do modernizácie kruhovej križovatky na Ul. A. Hlinku v Prievidzi. Realizácia projektu má zásadne zlepšiť plynulosť dopravy, bezpečnosť vodičov aj chodcov v rámci jednej z najdôležitejších križovatiek v meste.

Previous Next
  • Pozemky vyvlastnili

    Pozemky vyvlastnili

    štvrtok, 04. december 2025, 10:01
  • Lávka je prístupná verejnosti

    Lávka je prístupná verejnosti

    streda, 03. december 2025, 13:02
  • Kalendár aj tento rok

    Kalendár aj tento rok

    streda, 03. december 2025, 12:54
  • Športoviská využívajú zodpovedne

    Športoviská využívajú zodpovedne

    streda, 03. december 2025, 12:53
  • Krampus v Handlovej

    Krampus v Handlovej

    streda, 03. december 2025, 08:50
  • Pracovitosť, ľudskosť a pokora

    Pracovitosť, ľudskosť a pokora

    pondelok, 01. december 2025, 14:23
  • Nad rámec zákona

    Nad rámec zákona

    piatok, 28. november 2025, 10:51
  • Pracovné príležitosti v regióne

    Pracovné príležitosti v regióne

    piatok, 28. november 2025, 10:01
  • Advent s Máriou Teréziou

    Advent s Máriou Teréziou

    štvrtok, 27. november 2025, 12:32
  • Križovatku zrekonštruujú spoločne

    Križovatku zrekonštruujú spoločne

    štvrtok, 27. november 2025, 12:30

Pozemky vyvlastnili

Podrobnosti
Prečítané: 7x

Snimka obrazovky 2025-12-04 o 10.35.56Mesto Prievidza má za sebou úspešné ukončenia prvých vyvlastňovacích konaní, ktoré sa týkali pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Ide o začiatok systematického procesu, v ktorom bude samospráva pokračovať aj v ďalších lokalitách, aby mohla efektívnejšie spravovať svoj majetok a pripravovať investície do cestnej infraštruktúry či verejných priestranstiev.

Dnes je 4. december a meniny oslavuje Barbora

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 