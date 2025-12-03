Múzeum Vtedy v Prievidzi otvorilo 28.novembra svoju poslednú expozíciu – Kino Baník. Kinosála, javisko, drevené sedačky, dobová technika a množstvo ďalších exponátov ponúkajú návštevníkom pohľad do doby, kedy sa na plátno premietali ešte celuloidové filmy.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas v Handlovej majú od začiatku decembra tohto roka nového.
Mestský bytový podnik Handlová pristúpi od nového roka k druhej etape zvyšovania nájmov. Tí, ktorí bývajú v handlovských mestských bytoch budú od nového roka platiť viac o dvadsať percent.
Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej hostila cez víkend gymnastov z celého Slovenska.
Súčasťou adventného podujatia Oblastnej organizácie cestovného ruchu horná Nitra – Bojnice „Po stopách zemepánov“, sú v Handlovej aj drevené stánky umiestnené na Námestí baníkov. V jednom z nich bude každý adventný víkend program, ktorý pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová.
Centrum voľného času v Handlovej pripravilo uplynulý týždeň štvrtý ročník Lampášikového sprievodu a opäť potešilo handlovských seniorov.
Mesto Prievidza má za sebou úspešné ukončenia prvých vyvlastňovacích konaní, ktoré sa týkali pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Ide o začiatok systematického procesu, v ktorom bude samospráva pokračovať aj v ďalších lokalitách, aby mohla efektívnejšie spravovať svoj majetok a pripravovať investície do cestnej infraštruktúry či verejných priestranstiev.
Medzi najväčšie investície financované z rozpočtu mesta Prievidza v tomto roku patrila obnova lávky ponad železničnú trať. Obyvatelia ju už môžu využívať na prechod medzi medzi sídliskom Zapotôčky, Žabníkom, centrom a autobusovou a železničnou stanicou.
Detské a futbalové ihriská a fitnes zóna vo vnútrobloku na Ciglianskej ceste majú za sebou hodnotenie technického stavu. Výsledky sú pozitívne. Všetky prvky sú v poriadku, bez poškodení a naďalej slúžia obyvateľom.
