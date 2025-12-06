Centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi bude od 1. februára 2026 rozšírená o lokalitu Piesky. V praxi to bude znamenať, že v tejto časti mesta bude dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach spoplatnené.
Prievidzská samospráva postupne modernizuje prístrešky autobusových zastávok aj zastávkových cestných pruhov. V budúcom roku chce investovať do úpravy dvoch zastávok MHD. Na tento účel dala vypracovať projektovú dokumentáciu.
Prijatie dvoch všeobecnej záväzných nariadení mesta, schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok i Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2025 – 2030. Aj tieto témy prerokovali prievidzskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku.
Poľnohospodárske náradie, veci používané v domácnostiach, úžitkové i dekoratívne predmety či nábytok z čias minulého storočia predstavila výstava Dedičstvo minulosti. Konala sa druhý adventný víkend v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke.
Mesto Handlová má tri symboly – erb, vlajku a pečať. Na ich použitie existujú pravidlá, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová o mestských symboloch.
Hoci mesto Handlová v tomto roku neinvestovalo do zakúpenia nových vianočných ozdôb, má ich viac ako minulý rok. Po novom si bude Handlová vianočné ozdoby požičiavať.
Múzeum Vtedy v Prievidzi otvorilo 28.novembra svoju poslednú expozíciu – Kino Baník. Kinosála, javisko, drevené sedačky, dobová technika a množstvo ďalších exponátov ponúkajú návštevníkom pohľad do doby, kedy sa na plátno premietali ešte celuloidové filmy.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas v Handlovej majú od začiatku decembra tohto roka nového.
Mestský bytový podnik Handlová pristúpi od nového roka k druhej etape zvyšovania nájmov. Tí, ktorí bývajú v handlovských mestských bytoch budú od nového roka platiť viac o dvadsať percent.
Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej hostila cez víkend gymnastov z celého Slovenska.