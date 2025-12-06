RTV Prievidza
Má Srdce na dlani

Na dôležitosť dobrovoľníctva na Slovensku pravidelne upozorňuje ocenenie Srdce na dlani. Udeľuje sa v každom kraji nominantom v siedmych kategóriách, v tomto roku k nim pribudla ôsma – Mladí dobrovoľník. Práve v tejto kategórii dostala v Trenčianskom kraji Srdce na dlani 2025 Kristína Kevická z Prievidze.

Parkovanie na Pieskoch bude spoplatnené

Centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi bude od 1. februára 2026 rozšírená o lokalitu Piesky. V praxi to bude znamenať, že v tejto časti mesta bude dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach spoplatnené.

Prístrešky budú nové

Prievidzská samospráva postupne modernizuje prístrešky autobusových zastávok aj zastávkových cestných pruhov. V budúcom roku chce investovať do úpravy dvoch zastávok MHD. Na tento účel dala vypracovať projektovú dokumentáciu.

Schválili dve VZN

Prijatie dvoch všeobecnej záväzných nariadení mesta, schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok i Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2025 – 2030. Aj tieto témy prerokovali prievidzskí  poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku.

Dedičstvo minulosti

Poľnohospodárske náradie, veci používané v domácnostiach, úžitkové i dekoratívne predmety či nábytok z čias minulého storočia predstavila výstava Dedičstvo minulosti. Konala sa druhý adventný víkend v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke.

Na ich použitie potrebujete súhlas

Mesto Handlová má tri symboly – erb, vlajku a pečať. Na ich použitie existujú pravidlá, ktoré určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová o mestských symboloch.

Vianočné dekorácie aj v mestských častiach

Hoci mesto Handlová v tomto roku neinvestovalo do zakúpenia nových vianočných ozdôb, má ich viac ako minulý rok. Po novom si bude Handlová vianočné ozdoby požičiavať.

Kino Baník v múzeu

Múzeum Vtedy v Prievidzi otvorilo 28.novembra svoju poslednú expozíciu – Kino Baník. Kinosála, javisko, drevené sedačky, dobová technika a množstvo ďalších exponátov ponúkajú návštevníkom pohľad do doby, kedy sa na plátno premietali ešte celuloidové filmy.

Podpísali zmluvu s novým správcom

Verejné osvetlenie a mestský rozhlas v Handlovej majú od začiatku decembra tohto roka nového.

Zvýšia nájom o dvadsať percent

Mestský bytový podnik Handlová pristúpi od nového roka k druhej etape zvyšovania nájmov. Tí, ktorí bývajú v handlovských mestských bytoch budú od nového roka platiť viac o dvadsať percent.

