Stánky s vianočnými dekoráciami, kapustnica, punč aj vafle a k tomu bohatý kultúrny program. Taký bol pravý komunitný Vianočný DobroTrh na Ciglianskej ceste v Prievidzi.
Vianočná nálada dorazila aj do Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Vonku voňala kapustnica a pečené klobásy, hrala živá hudba a vnútri ste mohli nakúpiť ručne vyrobené vianočné dekorácie.
Handlovskí mestskí policajti dostali vianočný darček, ktorý im pomôže pri starostlivosti o psíkov v karanténnej stanici.
Najkrajší vianočný darček je ten, ktorý vyrobíte vlastnými rukami. A ak jeho kúpou aj pomôžete dobrej veci, je radosť o to väčšia.
Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Handlovej je v plnom prúde. Projekt v hodnote 17 miliónov Eur prinesie ekologickejšie a modrené kúrenie.
Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.
Nový vzhľad a vyššiu bezpečnosť pre vodičov aj chodcov priniesla zrekonštruovaná cesta, chodníky a parkovacie miesta na Makovického ulici v Prievidzi. Hoci stavba priniesla dočasné dopravné obmedzenia, dnes už obyvatelia môžu naplno využívať nový verejný priestor.
Na dôležitosť dobrovoľníctva na Slovensku pravidelne upozorňuje ocenenie Srdce na dlani. Udeľuje sa v každom kraji nominantom v siedmych kategóriách, v tomto roku k nim pribudla ôsma – Mladí dobrovoľník. Práve v tejto kategórii dostala v Trenčianskom kraji Srdce na dlani 2025 Kristína Kevická z Prievidze.
Centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi bude od 1. februára 2026 rozšírená o lokalitu Piesky. V praxi to bude znamenať, že v tejto časti mesta bude dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach spoplatnené.
Prievidzská samospráva postupne modernizuje prístrešky autobusových zastávok aj zastávkových cestných pruhov. V budúcom roku chce investovať do úpravy dvoch zastávok MHD. Na tento účel dala vypracovať projektovú dokumentáciu.