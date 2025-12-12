RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.

Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.

Priestor pred A-klubom v Prievidzi  sa v utorok 16. decembra zmenil na benefičnú reštauráciu pod holým nebom. Žiaci z Kaliny spolu s majsterkami odbornej výchovy ponúkali za symbolické ceny tradičné dobroty. Výťažok z I. ročníka Vianočnej kapustnice v A-klube venujú  rodinám v núdzi.

Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií udelilo čestné odznaky a listiny príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi  Monike Vreckovej a Ivanovi Mikulovi. Ocenenie dostali za záchranu dvoch ľudských životov.

Stánky s vianočnými dekoráciami, kapustnica, punč aj vafle a k tomu bohatý kultúrny program. Taký bol pravý komunitný Vianočný DobroTrh na Ciglianskej ceste v Prievidzi.

Vianočná nálada dorazila aj do Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Vonku voňala kapustnica a pečené klobásy, hrala živá hudba a vnútri ste mohli nakúpiť ručne vyrobené vianočné dekorácie.

Handlovskí mestskí policajti dostali vianočný darček, ktorý im pomôže pri starostlivosti o psíkov v karanténnej stanici.

Najkrajší vianočný darček je ten, ktorý vyrobíte vlastnými rukami. A ak jeho kúpou aj pomôžete dobrej veci, je radosť o to väčšia.

Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Handlovej je v plnom prúde. Projekt v hodnote 17 miliónov Eur prinesie ekologickejšie a modrené kúrenie.

Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.

  sobota, 20. december 2025, 14:12

    sobota, 20. december 2025, 14:12
  piatok, 19. december 2025, 12:57

    piatok, 19. december 2025, 12:57
  piatok, 19. december 2025, 09:43

    piatok, 19. december 2025, 09:43
  piatok, 19. december 2025, 08:10

    piatok, 19. december 2025, 08:10
  • Vianočný DobroTrh

    štvrtok, 18. december 2025, 14:16
  štvrtok, 18. december 2025, 11:40

    štvrtok, 18. december 2025, 11:40
  štvrtok, 18. december 2025, 09:06

    štvrtok, 18. december 2025, 09:06
  utorok, 16. december 2025, 10:52

    utorok, 16. december 2025, 10:52
  piatok, 12. december 2025, 12:18

    piatok, 12. december 2025, 12:18
  piatok, 12. december 2025, 12:14

    piatok, 12. december 2025, 12:14

Dobro v čistých srdciach

Snimka obrazovky 2025-12-22 o 14.11.02Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.

 

Dnes je 22. december a meniny oslavuje Adela

