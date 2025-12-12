Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.
Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.
Priestor pred A-klubom v Prievidzi sa v utorok 16. decembra zmenil na benefičnú reštauráciu pod holým nebom. Žiaci z Kaliny spolu s majsterkami odbornej výchovy ponúkali za symbolické ceny tradičné dobroty. Výťažok z I. ročníka Vianočnej kapustnice v A-klube venujú rodinám v núdzi.
Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií udelilo čestné odznaky a listiny príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi Monike Vreckovej a Ivanovi Mikulovi. Ocenenie dostali za záchranu dvoch ľudských životov.
Stánky s vianočnými dekoráciami, kapustnica, punč aj vafle a k tomu bohatý kultúrny program. Taký bol pravý komunitný Vianočný DobroTrh na Ciglianskej ceste v Prievidzi.
Vianočná nálada dorazila aj do Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Vonku voňala kapustnica a pečené klobásy, hrala živá hudba a vnútri ste mohli nakúpiť ručne vyrobené vianočné dekorácie.
Handlovskí mestskí policajti dostali vianočný darček, ktorý im pomôže pri starostlivosti o psíkov v karanténnej stanici.
Najkrajší vianočný darček je ten, ktorý vyrobíte vlastnými rukami. A ak jeho kúpou aj pomôžete dobrej veci, je radosť o to väčšia.
Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Handlovej je v plnom prúde. Projekt v hodnote 17 miliónov Eur prinesie ekologickejšie a modrené kúrenie.
Stredná odborná škola v Handlovej má ako jediná v Trenčianskom kraji od 1. septembra tohto roku nový študijný odbor Ochrana osôb a majetku. Ďalším krokom bude duálne vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v jednom z vojenských útvarov.