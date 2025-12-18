RTV Prievidza
Výprava do minulosti s Máriou Teréziou

Zima v Trenčianskom kraji  ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.

Kapustnica, ktorá pomáha už 21 rokov

Už 21 rokov vždy pred Vianocami vonia na handlovskom námestí kapustnica. Okrem toho, že vonia, aj pomáha.

Zlatá nedeľa v 19. storočí

Posledná adventná nedeľa bola v Bojniciach návratom do 19. storočia. Poddaným sa prihovoril gróf Ján Pálffy, po námestí sa premával koč ťahaný koňmi, na vode plávali orechové škrupinky s horiacimi sviečkami a lialo sa olovo.

Dobro v čistých srdciach

Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.

Benefičná cukráreň s E/elánom

Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.

Podporia rodiny v núdzi

Priestor pred A-klubom v Prievidzi  sa v utorok 16. decembra zmenil na benefičnú reštauráciu pod holým nebom. Žiaci z Kaliny spolu s majsterkami odbornej výchovy ponúkali za symbolické ceny tradičné dobroty. Výťažok z I. ročníka Vianočnej kapustnice v A-klube venujú  rodinám v núdzi.

Ocenenie za záchranu životov

Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií udelilo čestné odznaky a listiny príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi  Monike Vreckovej a Ivanovi Mikulovi. Ocenenie dostali za záchranu dvoch ľudských životov.

Vianočný DobroTrh

Stánky s vianočnými dekoráciami, kapustnica, punč aj vafle a k tomu bohatý kultúrny program. Taký bol pravý komunitný Vianočný DobroTrh na Ciglianskej ceste v Prievidzi.

Darčeky kupovali aj za školáčiky

Vianočná nálada dorazila aj do Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Vonku voňala kapustnica a pečené klobásy, hrala živá hudba a vnútri ste mohli nakúpiť ručne vyrobené vianočné dekorácie.

Pod stromček dostali auto

Handlovskí mestskí policajti dostali vianočný darček, ktorý im pomôže pri starostlivosti o psíkov v karanténnej stanici.

Snimka obrazovky 2025-12-15 o 14.46.22Zima v Trenčianskom kraji  ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.

 

 

