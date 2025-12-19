Primátor mesta Bojnice v tomto novoročnom príhovore hodnotí uplynulý rok, rozpráva o „veľkom upratovaní“ v meste — nielen fyzickom, ale aj v oblasti pravidiel, vzťahov a spravodlivosti — a predstavuje konkrétne kroky, ktoré mesto urobilo pre zlepšenie kvality života obyvateľov. Hovorí o zavedení parkovacieho systému, triedenom zbere odpadu od dverí, rozvoji digitálnych služieb, investíciách do infraštruktúry, sociálnych služieb, kultúry aj o vízii do ďalších rokov. Príhovor je zároveň poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta, a pozvaním pokračovať v budovaní Bojníc ako spravodlivého, moderného a funkčného mesta pre všetkých.
Primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v novoročnom príhovore bilancuje rok 2025, ďakuje obyvateľom za spolupatričnosť a spoluprácu a zároveň predstavuje hlavné plány a projekty na rok 2026. V príhovore zaznejú témy transformácie regiónu, infraštruktúrnych investícií, sociálnych služieb aj kultúrneho programu pri príležitosti 650. výročia mesta Handlová. Súčasťou je aj osobné vyhlásenie primátorky v súvislosti s komunálnymi voľbami na jeseň 2026.
V príhovore zaznieva prehľad toho, čo sa v meste podarilo (školstvo, infraštruktúra, šport, verejné priestory, kultúra), aj čo Prievidzu čaká v najbližšom období – vrátane rozpočtu, pripravovaných investícií a väčších projektov. Záver patrí poďakovaniu a želaniu do nového roka.
Zima v Trenčianskom kraji ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.
Už 21 rokov vždy pred Vianocami vonia na handlovskom námestí kapustnica. Okrem toho, že vonia, aj pomáha.
Posledná adventná nedeľa bola v Bojniciach návratom do 19. storočia. Poddaným sa prihovoril gróf Ján Pálffy, po námestí sa premával koč ťahaný koňmi, na vode plávali orechové škrupinky s horiacimi sviečkami a lialo sa olovo.
Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.
Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.
Priestor pred A-klubom v Prievidzi sa v utorok 16. decembra zmenil na benefičnú reštauráciu pod holým nebom. Žiaci z Kaliny spolu s majsterkami odbornej výchovy ponúkali za symbolické ceny tradičné dobroty. Výťažok z I. ročníka Vianočnej kapustnice v A-klube venujú rodinám v núdzi.
Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií udelilo čestné odznaky a listiny príslušníkom Mestskej polície v Prievidzi Monike Vreckovej a Ivanovi Mikulovi. Ocenenie dostali za záchranu dvoch ľudských životov.
