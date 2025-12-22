RTV Prievidza
Prevádzka klziska predĺžená

Prievidžania aj obyvatelia okolitých miest a obcí sa budú môcť na  Námestí slobody korčuľovať aj po skončení zimných prázdnin. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy samospráva  predĺžila do 18. januára.

Zelenú dostali štyri projekty

Z Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza budú v tomto roku realizované štyri občianske komunitné projekty. Ich poradie určilo hlasovanie obyvateľov mesta.

Súcasné pódium nahradí nové

Do konca tohto roka by sa Prievidźania mohli dočkať nového prestrešeného pódia na Námestí slobody. Umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských aj športových podujatí počas celého roka bez ohľadu na počasie.

Pochod vďaky SNP s novinkami

Najväčšie zimné turistické podujatie na hornej Nitre Pochod vďaky Slovenského národného povstania bude mať päťdesiate výročie. Online registrácia je už spustená.

Novoročné stretnutie župana a záchranárov

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška už niekoľko rokov navštevuje tesne po vianočných sviatkoch záchranné zložky.

Novoročný príhovor primátora mesta Bojnice 2026 | Ladislava Smatanu

Primátor mesta Bojnice v tomto novoročnom príhovore hodnotí uplynulý rok, rozpráva o „veľkom upratovaní“ v meste — nielen fyzickom, ale aj v oblasti pravidiel, vzťahov a spravodlivosti — a predstavuje konkrétne kroky, ktoré mesto urobilo pre zlepšenie kvality života obyvateľov. Hovorí o zavedení parkovacieho systému, triedenom zbere odpadu od dverí, rozvoji digitálnych služieb, investíciách do infraštruktúry, sociálnych služieb, kultúry aj o vízii do ďalších rokov. Príhovor je zároveň poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta, a pozvaním pokračovať v budovaní Bojníc ako spravodlivého, moderného a funkčného mesta pre všetkých.

Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová 2026 | Silvia Grúberová

Primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v novoročnom príhovore bilancuje rok 2025, ďakuje obyvateľom za spolupatričnosť a spoluprácu a zároveň predstavuje hlavné plány a projekty na rok 2026. V príhovore zaznejú témy transformácie regiónu, infraštruktúrnych investícií, sociálnych služieb aj kultúrneho programu pri príležitosti 650. výročia mesta Handlová. Súčasťou je aj osobné vyhlásenie primátorky v súvislosti s komunálnymi voľbami na jeseň 2026.

Novoročný príhovor primátorky mesta Prievidza 2026 | Katarína Macháčková

V príhovore zaznieva prehľad toho, čo sa v meste podarilo (školstvo, infraštruktúra, šport, verejné priestory, kultúra), aj čo Prievidzu čaká v najbližšom období – vrátane rozpočtu, pripravovaných investícií a väčších projektov. Záver patrí poďakovaniu a želaniu do nového roka.

Výprava do minulosti s Máriou Teréziou

Zima v Trenčianskom kraji  ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.

Kapustnica, ktorá pomáha už 21 rokov

Už 21 rokov vždy pred Vianocami vonia na handlovskom námestí kapustnica. Okrem toho, že vonia, aj pomáha.

