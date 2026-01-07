Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.
Príkladom dobrej spolupráce je dlhoročné partnerstvo mesta Prievidza a miestnej potravinárskej spoločnosti. Výsledkom sú spoločné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov mesta.
V rokoch 2024 a 2025 smerovali na Zimný štadión v Prievidzi významné investície. Zvýšila sa tým bezpečnosť objektu aj kvalita športovania.
Dlhoročný herec prievidzského Divadla A a Divadla Shanti Štefan Orság pretavil množstvo svojich zážitkov, príbehov a spomienok z pôsobenia na doskách, ktoré znamenajú svet, do knižnej podoby. Publikáciu Spomienky ochotníka uviedli do života 9. januára 2026 v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi
Mestský basketbalový klub Baník Handlová vyhlásil verejnú dražbu hráčskych dresov. Výťažok dražby použije na podporu tábora pre hendikepované deti.
V repríze dokumentu RTV Prievidza pamätníci spomínajú na tragické udalosti 2.svetovej vojny v obci Cigeľ.
Prievidžania aj obyvatelia okolitých miest a obcí sa budú môcť na Námestí slobody korčuľovať aj po skončení zimných prázdnin. Prevádzku mobilnej ľadovej plochy samospráva predĺžila do 18. januára.
Z Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza budú v tomto roku realizované štyri občianske komunitné projekty. Ich poradie určilo hlasovanie obyvateľov mesta.
Do konca tohto roka by sa Prievidźania mohli dočkať nového prestrešeného pódia na Námestí slobody. Umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských aj športových podujatí počas celého roka bez ohľadu na počasie.
Najväčšie zimné turistické podujatie na hornej Nitre Pochod vďaky Slovenského národného povstania bude mať päťdesiate výročie. Online registrácia je už spustená.
Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.