Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu Kultúrny život v Prievidzi.
Koncom minulého roka žilo v Prievidzi 41 986 obyvateľov. Demografický vývoj potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Pozitívom je, že v posledných piatich rokoch si mesto udržalo stabilný prírastok a zároveň postupne zmierňuje dopady úbytkov.
V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.
Rekonštrukcia lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je teraz pre chodcov nielen bezpečný, ale prejsť po ňom je oveľa príjemnejšie ako predtým.
Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.
Handlovský banícky spolok oslávi v septembri dvadsať rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia nový rok, až na pár výnimiek, začínal šachtágom. Tohtoročný bol sedemnásty.
Teplo, ktorým Prievidzu zásobuje Prievidzské tepelné hospodárstvo, bude v tomto roku drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých odberateľov, ktorí majú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečenú z centrálneho zdroja vykurovania.
Husté dlhotrvajúce sneženie spôsobilo v Handlovej začiatkom tretieho týždňa kalamitný stav ciest a chodníkov. Handlovskí cestári mali čo robiť, aby v čo najkratšom čase spojazdnili všetky úseky.
V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?
V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.
Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu Kultúrny život v Prievidzi.