Kadiaľ pôjde R2?

Obyvatelia ulíc Jánošíkova, Náhradné pole, Ligetská a záhradkári z osady Mlynárka v Handlovej sa obrátili na Trenčiansky samosprávny kraj. Dôvodom je trasovanie plánovanej rýchlostnej cesty R2.

Temný príbeh histórie

Pokus prepísať kus prastarej histórie a uvrhnúť ju do večného zabudnutia. O tom boli protižidovské opatrenia tzv.  Židovský kódex – vládne nariadenie prvej Slovenskej republiky vydané v roku 1941. Tento temný príbeh histórie približujú  archívne dokumenty vystavené v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

Karneval na ľade

Karneval na ľade sa vrátil na prievidzské klzisko na Námestí slobody aj tento rok. Bol pestrý, veselý a plný zimnej atmosféry. Zimné dobrodružstvo na snehu zažili deti s Lolom a Piškótom. Odvahu a šikovnosť si otestovali počas veselých súťaží.

Budú separovať stavebný odpad

Spoločnosť Hater Handlová vybudovala recyklačný dvor, na ktorom bude nakladať so stavebným odpadom. Uložiť sutinu zo stavebných a búracích prác by malo byť pre obyvateľov mesta lacnejšie ako doteraz.

Rastie záujem o záchytné parkovisko

Údaje o dopravných návykoch pracujúcich, parkovaní v meste aj o postoji verejnosti k možným novým dopravným riešeniam priniesla anketa, ktorú robilo mesto Prievidza koncom minulého roka. Zapojilo sa do nej 1614 respondentov.

Podpora na zachovanie sgrafít

Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu  Kultúrny život v Prievidzi.

Prírastok obyvateľov je stabilný

Koncom minulého roka žilo v Prievidzi 41 986 obyvateľov. Demografický vývoj potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Pozitívom je, že v posledných piatich rokoch si mesto udržalo stabilný prírastok  a zároveň postupne zmierňuje dopady úbytkov.

Jubilejný ročník sa vydaril

V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.

Lávka pre peších opravená

Rekonštrukcia lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je teraz pre chodcov nielen bezpečný, ale prejsť po ňom je oveľa príjemnejšie ako predtým.

Handlovčanov je opäť menej

Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.

Temný príbeh histórie

Dnes je 23. január a meniny oslavuje Miloš

