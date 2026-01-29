RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi má zdieľanú Hračkáreň a Knižnicu. Projekt podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

Prvá z troch bytoviek zbúraná

Prvá z troch bytoviek zbúraná

Tri bytovky v baníckej kolónii v Handlovej sú v technickom stave nevhodnom na bývanie. Mesto preto rozhodlo o ich asanácii. Prvá bola zbúraná v pondelok 2.februára.

Deň bez internetu

Deň bez internetu

Základná škola Energetikov v Prievidzi sa v piatok 30. januára odpojila od „ online sveta“. Symbolicky sa tým zapojila do Dňa bez internetu. Žiaci zistili, aké to je učiť sa, keď nefunguje wi-fi pripojenie či digitálne pomôcky.

Divočina pri riekach

Divočina pri riekach

Bohato zastúpená zbierka vodného vtáctva vyplavila z depozitára do výstavných priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi množstvo exponátov. Návštevníci sa tak môžu zoznámiť s rôznymi druhmi vtákov a ostatných živočíchov, ktoré žijú pri riekach Nitra a Handlovka v meste Prievidza.

Ktorí budú ďalší ocenení?

Ktorí budú ďalší ocenení?

Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocení mesto Handlová vynikajúcich pedagógov. Ak poznáte takých, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, nominujte ich.

Ostré hrany otupili

Ostré hrany otupili

Uplynulý týždeň sme vás informovali, že oprava lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je síce plne funkčný a slúži obyvateľom mesta, ale zhotoviteľ prác urobil v strede tohto týždňa ešte malé úpravy.

Prekážku zatiaľ neodstránia

Prekážku zatiaľ neodstránia

Po výstavbe obchodného centra na Okružnej ulici v Handlovej zostala na ceste prekážka. Upozornila na to obyvateľka mesta na Odkaze pre starostu.

Podpísali dodatok zmluvy na plaváreň

Podpísali dodatok zmluvy na plaváreň

Dodatok ku koncesnej zmluve na prevádzku handlovskej plavárne a letného kúpaliska je podpísaný.

skuska10

skuska10

Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.

Práce spomalilo počasie

Práce spomalilo počasie

V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.

Previous Next
  • Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

    Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

    utorok, 03. február 2026, 13:09
  • Prvá z troch bytoviek zbúraná

    Prvá z troch bytoviek zbúraná

    utorok, 03. február 2026, 12:38
  • Deň bez internetu

    Deň bez internetu

    pondelok, 02. február 2026, 11:22
  • Divočina pri riekach

    Divočina pri riekach

    pondelok, 02. február 2026, 09:54
  • Ktorí budú ďalší ocenení?

    Ktorí budú ďalší ocenení?

    piatok, 30. január 2026, 10:39
  • Ostré hrany otupili

    Ostré hrany otupili

    piatok, 30. január 2026, 10:37
  • Prekážku zatiaľ neodstránia

    Prekážku zatiaľ neodstránia

    piatok, 30. január 2026, 10:34
  • Podpísali dodatok zmluvy na plaváreň

    Podpísali dodatok zmluvy na plaváreň

    piatok, 30. január 2026, 10:31
  • skuska10

    skuska10

    štvrtok, 29. január 2026, 20:09
  • Práce spomalilo počasie

    Práce spomalilo počasie

    štvrtok, 29. január 2026, 13:23

Zdieľaná Hračkáreň aj Knižnica

Podrobnosti
Prečítané: 11x

Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi má zdieľanú Hračkáreň a Knižnicu. Projekt podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

Dnes je 3. február a meniny oslavuje Blažej

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 