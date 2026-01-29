Železničná spoločnosť Slovensko od februára 2026 prispôsobila vlakové spojenia na severnej trati medzi Bratislavou a Leopoldovom z dôvodu plánovaných výluk ŽSR. Úpravy potrvajú približne do leta 2026 a dotknú sa vybraných vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy.
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi má zdieľanú Hračkáreň a Knižnicu. Projekt podporuje myšlienku opätovného využívania hračiek a kníh, prepája rodiny a prirodzenou formou vedie deti k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.
Tri bytovky v baníckej kolónii v Handlovej sú v technickom stave nevhodnom na bývanie. Mesto preto rozhodlo o ich asanácii. Prvá bola zbúraná v pondelok 2.februára.
Základná škola Energetikov v Prievidzi sa v piatok 30. januára odpojila od „ online sveta“. Symbolicky sa tým zapojila do Dňa bez internetu. Žiaci zistili, aké to je učiť sa, keď nefunguje wi-fi pripojenie či digitálne pomôcky.
Bohato zastúpená zbierka vodného vtáctva vyplavila z depozitára do výstavných priestorov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi množstvo exponátov. Návštevníci sa tak môžu zoznámiť s rôznymi druhmi vtákov a ostatných živočíchov, ktoré žijú pri riekach Nitra a Handlovka v meste Prievidza.
Pri príležitosti marcového Dňa učiteľov ocení mesto Handlová vynikajúcich pedagógov. Ak poznáte takých, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, nominujte ich.
Uplynulý týždeň sme vás informovali, že oprava lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je síce plne funkčný a slúži obyvateľom mesta, ale zhotoviteľ prác urobil v strede tohto týždňa ešte malé úpravy.
Po výstavbe obchodného centra na Okružnej ulici v Handlovej zostala na ceste prekážka. Upozornila na to obyvateľka mesta na Odkaze pre starostu.
Dodatok ku koncesnej zmluve na prevádzku handlovskej plavárne a letného kúpaliska je podpísaný.
Mesto Prievidza pripravuje jeden zo svojich najvýznamnejších projektov – novú mestskú plaváreň s celoročným aj letným využitím. Nový vodný komplex by mal vyrásť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna. O zámere informovali predstavitelia samosprávy v stredu 14. januára 2026 na tlačovej besede.
