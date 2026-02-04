RTV Prievidza
Vybrali projektanta

O tom, že v Handlovej, v časti areálu bývalej Bane Handlová, má vzniknúť nový štátny priemyselný park sme vás už informovali. Začiatkom februára bol vybraný generálny projektant.

Originálna, ekologická a zároveň úspornejšia. Taká je výzdoba v centre Prievidze. Je výsledkom šikovných rúk zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza.

Stalo sa aj vám, že ste chceli na cintoríne v Handlovej zaplatiť za hrobové miesto a platbu od vás neprijali?

Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.

Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského otvorí v nasledujúcom školskom roku úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Určený je pre žiakov, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb, ako sú ľahké komunikačné problémy.

V sobotu 7.februára sa v telocvični Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej zišli tri tímy z TOP 9 kategórie U14 v basketbale starších žiakov.

Na dverách Mestského úradu v Prievidzi pribudlo označenie Bezpečné miesto. Na tomto mieste môžu deti požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv.

Handlová bude v marci oslavovať 650. výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bude aj divadelné predstavenie o prvom handlovskom richtárovi Henrichovi Krickerovi.

Mesto Handlová druhý rok po sebe počas adventu ponúklo Handlovčanom a návštevníkom Handlovej možnosť stráviť príjemný čas na Námestí baníkov.

Neviete sa dočkať, kedy bude teplo a vy si konečne zaplávate niekde v jazere? V sobotu 31.januára to na vodnej nádrži Bejvoč vyzeralo, že nie je na čo čakať.

Originálna, ekologická a zároveň úspornejšia. Taká je výzdoba v centre Prievidze. Je výsledkom šikovných rúk zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza.

