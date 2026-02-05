RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

Prievidzský poslanecký zbor rokoval 9. februára. Viac ako hodinu rokovania venovali poslanci I. zmene tohtoročného programového rozpočtu mesta, ktorá súvisí s kúpou budovy Slovenského futbalového zväzu na Ulici Olympionikov na účel investičného zámeru – výstavby novej plavárne s celoročným využitím v danej lokalite.

Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

Zámerom Prievidze je vybudovať záchytné parkovisko v okrajovej časti mesta. Prvým krokom bude majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na vytipovanej lokalite.

Relaxačná miestnosť v škole

Relaxačná miestnosť v škole

Počet detí s podpornými opatreniami vo výchove a vzdelávaní narastá. Niektoré majú problém zvládať svoje emócie počas vyučovania. Základná škola Energetikov v Prievidzi pre ne zriadila relaxačnú miestnosť.

Vybrali projektanta

Vybrali projektanta

O tom, že v Handlovej, v časti areálu bývalej Bane Handlová, má vzniknúť nový štátny priemyselný park sme vás už informovali. Začiatkom februára bol vybraný generálny projektant.

Srdiečka aj lavička

Srdiečka aj lavička

Originálna, ekologická a zároveň úspornejšia. Taká je výzdoba v centre Prievidze. Je výsledkom šikovných rúk zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza.

Zmena v správe cintorína

Zmena v správe cintorína

Stalo sa aj vám, že ste chceli na cintoríne v Handlovej zaplatiť za hrobové miesto a platbu od vás neprijali?

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných

Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.

Otvoria úvodný ročník

Otvoria úvodný ročník

Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského otvorí v nasledujúcom školskom roku úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Určený je pre žiakov, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb, ako sú ľahké komunikačné problémy.

Handlovská U14 ka úspešná

Handlovská U14 ka úspešná

V sobotu 7.februára sa v telocvični Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej zišli tri tímy z TOP 9 kategórie U14 v basketbale starších žiakov.

Bezpečné miesto

Bezpečné miesto

Na dverách Mestského úradu v Prievidzi pribudlo označenie Bezpečné miesto. Na tomto mieste môžu deti požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv.

Previous Next
  • Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

    Schválili kúpu budovy Slovenského futbalového zväzu

    streda, 11. február 2026, 13:10
  • Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

    Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

    streda, 11. február 2026, 13:01
  • Relaxačná miestnosť v škole

    Relaxačná miestnosť v škole

    streda, 11. február 2026, 12:55
  • Vybrali projektanta

    Vybrali projektanta

    streda, 11. február 2026, 12:50
  • Srdiečka aj lavička

    Srdiečka aj lavička

    streda, 11. február 2026, 12:22
  • Zmena v správe cintorína

    Zmena v správe cintorína

    streda, 11. február 2026, 11:51
  • Do školy po vlastných

    Do školy po vlastných

    utorok, 10. február 2026, 14:16
  • Otvoria úvodný ročník

    Otvoria úvodný ročník

    utorok, 10. február 2026, 12:27
  • Handlovská U14 ka úspešná

    Handlovská U14 ka úspešná

    pondelok, 09. február 2026, 14:36
  • Bezpečné miesto

    Bezpečné miesto

    štvrtok, 05. február 2026, 13:35

Záchytné parkovisko na Ciglianskej ceste

Podrobnosti
Prečítané: 21x

Zámerom Prievidze je vybudovať záchytné parkovisko v okrajovej časti mesta. Prvým krokom bude majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na vytipovanej lokalite.

Dnes je 11. február a meniny oslavuje Dezider

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 