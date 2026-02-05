Prievidzský poslanecký zbor rokoval 9. februára. Viac ako hodinu rokovania venovali poslanci I. zmene tohtoročného programového rozpočtu mesta, ktorá súvisí s kúpou budovy Slovenského futbalového zväzu na Ulici Olympionikov na účel investičného zámeru – výstavby novej plavárne s celoročným využitím v danej lokalite.
Zámerom Prievidze je vybudovať záchytné parkovisko v okrajovej časti mesta. Prvým krokom bude majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na vytipovanej lokalite.
Počet detí s podpornými opatreniami vo výchove a vzdelávaní narastá. Niektoré majú problém zvládať svoje emócie počas vyučovania. Základná škola Energetikov v Prievidzi pre ne zriadila relaxačnú miestnosť.
O tom, že v Handlovej, v časti areálu bývalej Bane Handlová, má vzniknúť nový štátny priemyselný park sme vás už informovali. Začiatkom februára bol vybraný generálny projektant.
Originálna, ekologická a zároveň úspornejšia. Taká je výzdoba v centre Prievidze. Je výsledkom šikovných rúk zamestnancov Technických služieb mesta Prievidza.
Stalo sa aj vám, že ste chceli na cintoríne v Handlovej zaplatiť za hrobové miesto a platbu od vás neprijali?
Do školy po vlastných, taký je názov projektovej aktivity v rámci iniciatívy Zlepšenie kvality ovzdušia. S výhodami aj nevýhodami chodenia do školy pešo sa ľudia z Ministerstva životného prostredia SR rozprávali so žiakmi Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej.
Základná škola s materskou školou na Ulici Dobšinského otvorí v nasledujúcom školskom roku úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Určený je pre žiakov, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb, ako sú ľahké komunikačné problémy.
V sobotu 7.februára sa v telocvični Základnej školy na Mierovom námestí v Handlovej zišli tri tímy z TOP 9 kategórie U14 v basketbale starších žiakov.
Na dverách Mestského úradu v Prievidzi pribudlo označenie Bezpečné miesto. Na tomto mieste môžu deti požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv.