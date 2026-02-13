Na parkovisku na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi zaviedol správca parkoviska automatický systém rozpoznávania evidenčného čísla vozidla. V praxi to znamená, že vstup aj výstup je bez lístkov.
Máme za sebou niekoľko dní s príjemnou jarnou teplotou. Zima sa však ešte neskončila a na komplexné upratovanie ciest od posypového materiálu si musíme ešte počkať.
V Základnej škole Školská v Handlovej sa v pondelok 16.februára roznášala pošta. A nie hocijaká, ale valentínska.
Zámerom prievidzskej samosprávy je postupne skvalitniť verejný park v mestskej časti Hradec. Pripravený návrh revitalizácie počíta s citlivými úpravami, ktoré by zachovali existujúce športové a detské prvky, posilnili zeleň a vytvorili kvalitnejší priestor na oddych aj stretávanie sa.
Na javisko plné plné umenia, hudby, svetla a susedských stretnutí sa počas otváracieho víkendu premenilo mesto Trenčín. Umelci z 13 krajín, stovky dobrovoľníkov aj zástupcovia miestnych komunít pripravili najväčšie kultúrne podujatie v novodobej histórii mesta, ktorým odštartoval celoročný program Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
V porovnaní s minulými rokmi je záujem o prácu v Mestskej polície v Prievidzi menší. Napriek stabilizácii personálu je plánovaný stav príslušníkov naplnený približne na 60 %.
V prvej časti podcastu na tému odpadového hospodárstva sme sa s konateľom spoločnosti HATER HANDLOVÁ zhovárali o skládke odpadu, jej vzniku, životnosti, budúcnosti a aj o tom aké plusy a mínusy skládka v meste prináša.
Aj mesto Handlová sa pridalo k celoslovenskej kampani Bezpečné miesto. Jej cieľom je, aby deti v akejkoľvek nepriaznivej situácii mali kde požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv. Na kampani spolupracujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny so samosprávami, Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a slovenskou políciou.
Od 1.januára 2025 majú slovenské mestá a obce povinnosť triedeného zberu odpadu pre textil. Handlová má pre tento účel zazmluvnenú spoločnosť Textil ECO.
V Karanténnej stanici v Handlovej pretriedili sklad a rozhodli sa podeliť. A tak misky, deky, či hračky poputujú vďaka Saške Minárikovej, ktorá už niekoľkokrát robila zbierky pre útulky, tam, kde ich potrebujú. Handlovskí labkáči tak pomôžu iným psíkom v núdzi.