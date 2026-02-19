RTV Prievidza
Prázdniny bez nudy

Prázdniny bez nudy

V týždni od 23. do 27. februára mali školáci v našom regióne jarné prázdniny. Na dva dni sa o deti postaralo Centrum voľného času v Handlovej.

Dobrovoľníkov potrebujú

Dobrovoľníkov potrebujú

V Charite – dome svätého Vincenta v Prievidzi už roky pomáhajú ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi. Nezisková organizácia funguje najmä na dobrovoľníckej činnosti.

Učili sa maľbu na skle

Učili sa maľbu na skle

Jarné prázdniny môžu deti tráviť rôzne. Napríklad aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Naučili sa tam tradičnú maľbu na skle a dozvedeli sa aj niečo z histórie tejto prastarej techniky.

Predstava riešenia je

Predstava riešenia je

O téme predajných stánkov na najväčšom handlovskom sídlisku, ktoré majú problém s príjazdovou cestou sme vás už informovali. V stredu 25.februára bolo stretnutie priamo na mieste.

Pomoc treba prijať

Pomoc treba prijať

Handlovská nezisková organizácia Jazmín pomáha ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do zložitej situácie. Prevádzkuje útulok a nocľaháreň.

Ďalšia modernizácia telocvične

Ďalšia modernizácia telocvične

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej je už mnoho rokov domovskou školou ŠBK Handlová.

Desiate KOLKOVINY

Desiate KOLKOVINY

Handlovské Divadlo pri kolkárni má za sebou premiéru svojich desiatych KOLKOVÍN. Opäť v nich bolo mnohé z toho, čo hýbe mestom.

Zelenú dostali tri projekty

Zelenú dostali tri projekty

Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení, spolufinancovania projektov aj predaj a prenájom nehnuteľností bolo náplňou programu rokovania bojnického mestského zastupiteľstva. Konalo sa 18. februára. V rámci vystúpenia obyvateľov dostali priestor i zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu doručili petíciu Zachráňme najstaršie liečebné kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.

Tvorcovia hodnôt kultúry

Tvorcovia hodnôt kultúry

Hudobníci, folkloristi, výtvarní umelci, divadelníci, múzejníci, ľudoví remeselníci, ľudia, ktorých pričinením zostáva zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného večera Kultúra 2025 sa im dostalo morálneho ocenenia od predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a samospráv.

Hľadajú riešenie

Hľadajú riešenie

V minulom vydaní nášho spravodajstva sme priniesli reportáž o prístupovej ceste k predajným stánkom na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, ktorá prechádza cez dva chodníky pre peších. V stredu 18.februára sa hľadalo kompromisné riešenie.

  • Prázdniny bez nudy

    Prázdniny bez nudy

    streda, 25. február 2026, 14:47
  • Dobrovoľníkov potrebujú

    Dobrovoľníkov potrebujú

    streda, 25. február 2026, 14:44
  • Učili sa maľbu na skle

    Učili sa maľbu na skle

    streda, 25. február 2026, 14:32
  • Predstava riešenia je

    Predstava riešenia je

    streda, 25. február 2026, 13:49
  • Pomoc treba prijať

    Pomoc treba prijať

    streda, 25. február 2026, 10:56
  • Ďalšia modernizácia telocvične

    Ďalšia modernizácia telocvične

    utorok, 24. február 2026, 11:41
  • Desiate KOLKOVINY

    Desiate KOLKOVINY

    pondelok, 23. február 2026, 13:02
  • Zelenú dostali tri projekty

    Zelenú dostali tri projekty

    pondelok, 23. február 2026, 11:35
  • Tvorcovia hodnôt kultúry

    Tvorcovia hodnôt kultúry

    štvrtok, 19. február 2026, 12:39
  • Hľadajú riešenie

    Hľadajú riešenie

    štvrtok, 19. február 2026, 11:45

Učili sa maľbu na skle

Jarné prázdniny môžu deti tráviť rôzne. Napríklad aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Naučili sa tam tradičnú maľbu na skle a dozvedeli sa aj niečo z histórie tejto prastarej techniky.

