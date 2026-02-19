V týždni od 23. do 27. februára mali školáci v našom regióne jarné prázdniny. Na dva dni sa o deti postaralo Centrum voľného času v Handlovej.
V Charite – dome svätého Vincenta v Prievidzi už roky pomáhajú ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi. Nezisková organizácia funguje najmä na dobrovoľníckej činnosti.
Jarné prázdniny môžu deti tráviť rôzne. Napríklad aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Naučili sa tam tradičnú maľbu na skle a dozvedeli sa aj niečo z histórie tejto prastarej techniky.
O téme predajných stánkov na najväčšom handlovskom sídlisku, ktoré majú problém s príjazdovou cestou sme vás už informovali. V stredu 25.februára bolo stretnutie priamo na mieste.
Handlovská nezisková organizácia Jazmín pomáha ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do zložitej situácie. Prevádzkuje útulok a nocľaháreň.
Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej je už mnoho rokov domovskou školou ŠBK Handlová.
Handlovské Divadlo pri kolkárni má za sebou premiéru svojich desiatych KOLKOVÍN. Opäť v nich bolo mnohé z toho, čo hýbe mestom.
Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení, spolufinancovania projektov aj predaj a prenájom nehnuteľností bolo náplňou programu rokovania bojnického mestského zastupiteľstva. Konalo sa 18. februára. V rámci vystúpenia obyvateľov dostali priestor i zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu doručili petíciu Zachráňme najstaršie liečebné kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.
Hudobníci, folkloristi, výtvarní umelci, divadelníci, múzejníci, ľudoví remeselníci, ľudia, ktorých pričinením zostáva zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného večera Kultúra 2025 sa im dostalo morálneho ocenenia od predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a samospráv.
V minulom vydaní nášho spravodajstva sme priniesli reportáž o prístupovej ceste k predajným stánkom na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, ktorá prechádza cez dva chodníky pre peších. V stredu 18.februára sa hľadalo kompromisné riešenie.