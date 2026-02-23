RTV Prievidza
Odpad patrí do kontajnera

Odpad patrí do kontajnera

Koncom februára začne v Prievidzi zberová spoločnosť v zmysle harmonogramu rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.

Situácie si treba overovať

Situácie si treba overovať

Podvody, pri ktorých prídu seniori častokrát aj o celoživotné úspory sú časté. Mestská polícia v Prievidzi preto pravidelne navštevuje denné centrá, informuje seniorov o praktikách podvodníkov a radí, ako im nenaletieť.

Prázdniny bez nudy

Prázdniny bez nudy

V týždni od 23. do 27. februára mali školáci v našom regióne jarné prázdniny. Na dva dni sa o deti postaralo Centrum voľného času v Handlovej.

Dobrovoľníkov potrebujú

Dobrovoľníkov potrebujú

V Charite – dome svätého Vincenta v Prievidzi už roky pomáhajú ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi. Nezisková organizácia funguje najmä na dobrovoľníckej činnosti.

Učili sa maľbu na skle

Učili sa maľbu na skle

Jarné prázdniny môžu deti tráviť rôzne. Napríklad aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Naučili sa tam tradičnú maľbu na skle a dozvedeli sa aj niečo z histórie tejto prastarej techniky.

Predstava riešenia je

Predstava riešenia je

O téme predajných stánkov na najväčšom handlovskom sídlisku, ktoré majú problém s príjazdovou cestou sme vás už informovali. V stredu 25.februára bolo stretnutie priamo na mieste.

Pomoc treba prijať

Pomoc treba prijať

Handlovská nezisková organizácia Jazmín pomáha ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do zložitej situácie. Prevádzkuje útulok a nocľaháreň.

Ďalšia modernizácia telocvične

Ďalšia modernizácia telocvične

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej je už mnoho rokov domovskou školou ŠBK Handlová.

Desiate KOLKOVINY

Desiate KOLKOVINY

Handlovské Divadlo pri kolkárni má za sebou premiéru svojich desiatych KOLKOVÍN. Opäť v nich bolo mnohé z toho, čo hýbe mestom.

Zelenú dostali tri projekty

Zelenú dostali tri projekty

Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení, spolufinancovania projektov aj predaj a prenájom nehnuteľností bolo náplňou programu rokovania bojnického mestského zastupiteľstva. Konalo sa 18. februára. V rámci vystúpenia obyvateľov dostali priestor i zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu doručili petíciu Zachráňme najstaršie liečebné kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.

