RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Čipovanie nádob na bioodpad

Čipovanie nádob na bioodpad

V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.

Údržba verejných priestranstiev

Údržba verejných priestranstiev

Technické služby mesta Prievidza sa s príchodom jari naplno venujú údržbe verejných priestranstiev. Opravujú miestne komunikácie, robia údržbu detských ihrísk aj modernizáciu verejného osvetlenia.

Starý most zbúrajú a postavia nový

Starý most zbúrajú a postavia nový

Most ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou, ktorý je v havarijnom stave, čaká rekonštrukcia. Investícia za 2,5 milióna Eur bude hradená z eurofondov a prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Karneval Zootropolis

Karneval Zootropolis

Postavičky z legendárneho disneyovského filmu, ale aj mnoho iných krásnych masiek sa v nedeľu 1.marca zabávalo na Zootropolis karnevale, ktorý pre handlovské deti zorganizovalo centrum voľného času v spolupráci s detským a mládežníckym parlamentom.

Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje investičný dlh stredných škôl v regióne. Stredná odborná škola v Handlovej aktuálne prechádza rozsiahlymi zmenami, na konci ktorých budú nielen nové priestory ale aj moderné technológie.

Nový projektor v kine

Nový projektor v kine

Handlovské kino Baník má nový projektor. Je energeticky úspornejší a divákom poskytne kvalitnejší obraz.

Téma - 9 Škôlka sa rekonštruovať bude

Téma - 9 Škôlka sa rekonštruovať bude

Vo štvrtok 26.februára bolo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volebnom období. Poslanci, okrem iného, dali zelenú rekonštrukcii Materskej školy na Morovnianskej ceste.

Odpad patrí do kontajnera

Odpad patrí do kontajnera

Koncom februára začne v Prievidzi zberová spoločnosť v zmysle harmonogramu rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.

Situácie si treba overovať

Situácie si treba overovať

Podvody, pri ktorých prídu seniori častokrát aj o celoživotné úspory sú časté. Mestská polícia v Prievidzi preto pravidelne navštevuje denné centrá, informuje seniorov o praktikách podvodníkov a radí, ako im nenaletieť.

Prázdniny bez nudy

Prázdniny bez nudy

V týždni od 23. do 27. februára mali školáci v našom regióne jarné prázdniny. Na dva dni sa o deti postaralo Centrum voľného času v Handlovej.

Previous Next
  • Čipovanie nádob na bioodpad

    Čipovanie nádob na bioodpad

    štvrtok, 05. marec 2026, 08:53
  • Údržba verejných priestranstiev

    Údržba verejných priestranstiev

    streda, 04. marec 2026, 14:40
  • Starý most zbúrajú a postavia nový

    Starý most zbúrajú a postavia nový

    streda, 04. marec 2026, 14:27
  • Karneval Zootropolis

    Karneval Zootropolis

    streda, 04. marec 2026, 13:44
  • Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

    Viac ako 4 milióny Eur do vzdelania

    streda, 04. marec 2026, 11:24
  • Nový projektor v kine

    Nový projektor v kine

    utorok, 03. marec 2026, 12:23
  • Téma - 9 Škôlka sa rekonštruovať bude

    Téma - 9 Škôlka sa rekonštruovať bude

    pondelok, 02. marec 2026, 13:58
  • Odpad patrí do kontajnera

    Odpad patrí do kontajnera

    štvrtok, 26. február 2026, 11:22
  • Situácie si treba overovať

    Situácie si treba overovať

    štvrtok, 26. február 2026, 09:59
  • Prázdniny bez nudy

    Prázdniny bez nudy

    streda, 25. február 2026, 14:47

Čipovanie nádob na bioodpad

Podrobnosti
Prečítané: 15x

V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.

Dnes je 5. marec a meniny oslavuje Fridrich

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 