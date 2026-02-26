Štvrtáci zo Základnej školy Energetikov v Prievidzi napísali knihu a sami ju aj ilustrovali. Do života ju uviedli v stredu 4. marca v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc.
Na februárovom mestskom zastupiteľstve handlovskí poslanci schválili podanie žiadosti na Fond na podporu športu. Ak bude mesto úspešné, Základná škola na Školskej ulici bude mať zrekonštruované svoje športoviská.
V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.
Technické služby mesta Prievidza sa s príchodom jari naplno venujú údržbe verejných priestranstiev. Opravujú miestne komunikácie, robia údržbu detských ihrísk aj modernizáciu verejného osvetlenia.
Most ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou, ktorý je v havarijnom stave, čaká rekonštrukcia. Investícia za 2,5 milióna Eur bude hradená z eurofondov a prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Postavičky z legendárneho disneyovského filmu, ale aj mnoho iných krásnych masiek sa v nedeľu 1.marca zabávalo na Zootropolis karnevale, ktorý pre handlovské deti zorganizovalo centrum voľného času v spolupráci s detským a mládežníckym parlamentom.
Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje investičný dlh stredných škôl v regióne. Stredná odborná škola v Handlovej aktuálne prechádza rozsiahlymi zmenami, na konci ktorých budú nielen nové priestory ale aj moderné technológie.
Handlovské kino Baník má nový projektor. Je energeticky úspornejší a divákom poskytne kvalitnejší obraz.
Vo štvrtok 26.februára bolo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volebnom období. Poslanci, okrem iného, dali zelenú rekonštrukcii Materskej školy na Morovnianskej ceste.
Koncom februára začne v Prievidzi zberová spoločnosť v zmysle harmonogramu rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.