Bohatšiu skladbu predajcov, sprievodný program aj odborné aktivity ponúkne 2. ročník Kvetinového trhu. Bude 29. a 30. apríla na Námestí slobody v Prievidzi.
21.ročník Dňa otvorených dverí v handlovskej samospráve bol vo štvrtok 5.marca. Symbolicky otvoril sériu podujatí venovaných 650.výročiu prvej písomnej zmienky o Handlovej.
V piatok 6. marca dopoludnia sa odtrhla časť mosta ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou a zosunula sa do rieky. Polícia so správcom urobili bezpečnostné opatrenia. Most zostáva prejazdný.
Tri vnútrobloky v Prievidzi zmenia v tomto roku svoj vzhľad a zlepší sa ich relaxačno-športové využitie. V súčasnosti sú tieto projekty v rôznych štádiách realizácie.
Ako vznikla Handlová? Kto bol Henrich Kricker? Na tieto otázky podľa dostupných historických zdrojov odpovedá divadelné predstavenie Kricker. Premiéru malo v piatok 6.marca.
Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.
S konateľom spoločnosti HATER Handlová Vladimírom Borákom a vedúcou kancelárie primátorky mesta Handlová Janou Paulínyovou rozoberáme na drobné poplatok za komunálny odpad v meste Handlová.
Štvrtáci zo Základnej školy Energetikov v Prievidzi napísali knihu a sami ju aj ilustrovali. Do života ju uviedli v stredu 4. marca v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc.
Na februárovom mestskom zastupiteľstve handlovskí poslanci schválili podanie žiadosti na Fond na podporu športu. Ak bude mesto úspešné, Základná škola na Školskej ulici bude mať zrekonštruované svoje športoviská.
V Prievidzi opäť začal zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov. Zberná spoločnosť zároveň zabezpečí čipovanie nádob na BRO za účelom ich evidencie.