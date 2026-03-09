RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zapísal sa do pamätnej knihy

Zapísal sa do pamätnej knihy

Historik, múzejník, etnológ Martin Korčok je zástupcom riaditeľa Múzea židovskej kultúry a vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Zároveň je aj autorom Encyklopédie mestských a obecných polícii. V stredu 11.marca 2026 ho v Obradnej sieni mesta Prievidza slávnostne prijal viceprimátor Michal Dobiaš.

Aktivujte si elektronickú schránku

Aktivujte si elektronickú schránku

Mesto Prievidza spúšťa informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať občanov k aktivácii elektronickej schránky na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Ide o jednoduchý krok, ktorý výrazne uľahčí komunikáciu medzi mestom a obyvateľmi.

Grafity odstránia

Grafity odstránia

Základná škola na Morovnianskej ceste v Handlovej rieši po víkende 7. a 8.marca vandalizmus. Neznámy autor posprejoval budovu školy.

Kvetinový trh aj tento rok

Kvetinový trh aj tento rok

Bohatšiu skladbu predajcov, sprievodný program aj odborné aktivity ponúkne 2. ročník Kvetinového trhu. Bude 29. a 30. apríla na Námestí slobody v Prievidzi.

Za budúcnosť treba zabojovať

Za budúcnosť treba zabojovať

21.ročník Dňa otvorených dverí v handlovskej samospráve bol vo štvrtok 5.marca. Symbolicky otvoril sériu podujatí venovaných 650.výročiu prvej písomnej zmienky o Handlovej.

Mostné zábradlie nevydržalo

Mostné zábradlie nevydržalo

V piatok 6. marca dopoludnia sa odtrhla časť mosta ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou a zosunula sa do rieky. Polícia so správcom urobili bezpečnostné opatrenia. Most zostáva prejazdný.

Vnútrobloky sa postupne menia

Vnútrobloky sa postupne menia

Tri vnútrobloky v Prievidzi zmenia v tomto roku svoj vzhľad a zlepší sa ich relaxačno-športové využitie. V súčasnosti sú tieto projekty v rôznych štádiách realizácie.

Kto bol Henrich Kricker

Kto bol Henrich Kricker

Ako vznikla Handlová? Kto bol Henrich Kricker? Na tieto otázky podľa dostupných historických zdrojov odpovedá divadelné predstavenie Kricker. Premiéru malo v piatok 6.marca.

Jarné čistenie ciest a chodníkov

Jarné čistenie ciest a chodníkov

Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.

Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

S konateľom spoločnosti HATER Handlová Vladimírom Borákom a vedúcou kancelárie primátorky mesta Handlová Janou Paulínyovou rozoberáme na drobné poplatok za komunálny odpad v meste Handlová.

Previous Next
  • Zapísal sa do pamätnej knihy

    Zapísal sa do pamätnej knihy

    piatok, 13. marec 2026, 11:53
  • Aktivujte si elektronickú schránku

    Aktivujte si elektronickú schránku

    piatok, 13. marec 2026, 11:53
  • Grafity odstránia

    Grafity odstránia

    štvrtok, 12. marec 2026, 13:49
  • Kvetinový trh aj tento rok

    Kvetinový trh aj tento rok

    štvrtok, 12. marec 2026, 12:52
  • Za budúcnosť treba zabojovať

    Za budúcnosť treba zabojovať

    štvrtok, 12. marec 2026, 12:22
  • Mostné zábradlie nevydržalo

    Mostné zábradlie nevydržalo

    štvrtok, 12. marec 2026, 12:16
  • Vnútrobloky sa postupne menia

    Vnútrobloky sa postupne menia

    štvrtok, 12. marec 2026, 12:14
  • Kto bol Henrich Kricker

    Kto bol Henrich Kricker

    štvrtok, 12. marec 2026, 12:08
  • Jarné čistenie ciest a chodníkov

    Jarné čistenie ciest a chodníkov

    utorok, 10. marec 2026, 13:40
  • Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

    Téma - 10 Poplatok za odpad – čo všetko v ňom je

    pondelok, 09. marec 2026, 12:56

Zapísal sa do pamätnej knihy

Podrobnosti
Prečítané: 3x

Historik, múzejník, etnológ Martin Korčok je zástupcom riaditeľa Múzea židovskej kultúry a vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Zároveň je aj autorom Encyklopédie mestských a obecných polícii. V stredu 11.marca 2026 ho v Obradnej sieni mesta Prievidza slávnostne prijal viceprimátor Michal Dobiaš.

Dnes je 13. marec a meniny oslavuje Vlastimil

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 