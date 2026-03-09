Historik, múzejník, etnológ Martin Korčok je zástupcom riaditeľa Múzea židovskej kultúry a vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Zároveň je aj autorom Encyklopédie mestských a obecných polícii. V stredu 11.marca 2026 ho v Obradnej sieni mesta Prievidza slávnostne prijal viceprimátor Michal Dobiaš.
Mesto Prievidza spúšťa informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať občanov k aktivácii elektronickej schránky na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Ide o jednoduchý krok, ktorý výrazne uľahčí komunikáciu medzi mestom a obyvateľmi.
Základná škola na Morovnianskej ceste v Handlovej rieši po víkende 7. a 8.marca vandalizmus. Neznámy autor posprejoval budovu školy.
Bohatšiu skladbu predajcov, sprievodný program aj odborné aktivity ponúkne 2. ročník Kvetinového trhu. Bude 29. a 30. apríla na Námestí slobody v Prievidzi.
21.ročník Dňa otvorených dverí v handlovskej samospráve bol vo štvrtok 5.marca. Symbolicky otvoril sériu podujatí venovaných 650.výročiu prvej písomnej zmienky o Handlovej.
V piatok 6. marca dopoludnia sa odtrhla časť mosta ponad rieku Nitru v Opatovciach nad Nitrou a zosunula sa do rieky. Polícia so správcom urobili bezpečnostné opatrenia. Most zostáva prejazdný.
Tri vnútrobloky v Prievidzi zmenia v tomto roku svoj vzhľad a zlepší sa ich relaxačno-športové využitie. V súčasnosti sú tieto projekty v rôznych štádiách realizácie.
Ako vznikla Handlová? Kto bol Henrich Kricker? Na tieto otázky podľa dostupných historických zdrojov odpovedá divadelné predstavenie Kricker. Premiéru malo v piatok 6.marca.
Od 2.marca do 10.apríla má spoločnosť HATER Handlová naplánované jarné čistenie mesta od posypového materiálu.
S konateľom spoločnosti HATER Handlová Vladimírom Borákom a vedúcou kancelárie primátorky mesta Handlová Janou Paulínyovou rozoberáme na drobné poplatok za komunálny odpad v meste Handlová.
