Po šiestich rokoch od otvorenia prevádzky v podchode na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi BerTo rozširuje svoje služby. Pekné a veľké priestory v Centre voľného času Prievidza slávnostne otvorili 17.marca, v predvečer svetového Dňa recyklácie.
Opravy výtlkov na handlovských cestách sa začali už vo februári. Práce budú pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.
Koncom marca, resp. v priebehu apríla by sa mali začať rekonštrukčné práce na plynovode v Prievidzi. Na zozname sú najmä ulice v centre mesta. Počas realizácie prác môže dôjsť k dočasnému obmedzeniu parkovania, ako aj ku krátkodobému zníženiu komfortu bývania a podnikania v dotknutých lokalitách.
Z Prievidzskej ulice v Handlovej na sídlisko Morovnianska cesta vedie niekoľko oficiálnych skratiek. Na jednej z nich sa bude vymieňať zábradlie.
V stredu 11.marca trenčiansky župan Jaroslav Baška kontroloval investície kraja v okresoch Ilava a Prievidza.
Zápis detí do 1. ročníka a úvodného ročníka základných škôl na školský rok 2026/2027 bude v Prievidzi 29. apríla 2026. Prináša novinku – prihlášky sa budú po prvý raz podávať elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlášky.
Keď máte doma budúceho prváčika je to veľká radosť a aj očakávanie ako sa mu v škole bude dariť. Ak však má vaše dieťa nejaký vzdelávací problém, môže to byť pre vás aj poriadny stres.
Tiež niekedy nerozumiete digitálnemu svetu, v ktorom žijú vaše deti? Bojíte sa, aby sa nedostali k škodlivému obsahu a ide vás poraziť z toho, že sa bez mobilu ani nepohnú? Niet divu. Celý náš život je online a dnešní tínedžeri sú vraj digitálni domorodci.
Historik, múzejník, etnológ Martin Korčok je zástupcom riaditeľa Múzea židovskej kultúry a vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Zároveň je aj autorom Encyklopédie mestských a obecných polícii. V stredu 11.marca 2026 ho v Obradnej sieni mesta Prievidza slávnostne prijal viceprimátor Michal Dobiaš.
Mesto Prievidza spúšťa informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať občanov k aktivácii elektronickej schránky na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Ide o jednoduchý krok, ktorý výrazne uľahčí komunikáciu medzi mestom a obyvateľmi.