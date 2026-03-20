RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Most je v zlom stave

Most v prievidzskej mestskej časti veľká Lehôtka na Uhlištnej ulici ponad potok Mráznica je v zlom stavebno - technickom stave. Prievidzská radnica vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie, na základe ktorej chce most kompletne prestavať.

Stánky nahradia lavičky a zeleň

Nepekné stánky v predstaničnom priestore v Prievidzi nedávno zbúrali. Priestor chce mesto zrevitalizovať. Rokuje o tom so Železnicami SR, ktoré sú správcom daného územia.

Tržnicu otvoria koncom apríla

Novú modernú mestskú tržnicu na sídlisku Píly v Prievidzi dá mesto čoskoro do užívania. Nahradí pôvodné trhovisko, ktoré malo lepšie časy už dávno za sebou.

Zvládol súťaž i písomné maturity

Tretím miestom v medzinárodnej súťaži mladých onkológov sa môže pochváliť maturant gymnázia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi Ján Jozef Liener. Výsledky svojho výskumu prezentoval na súťaži v ten istý deň, kedy skladal aj písomnú skúšku dospelosti.

Úsmev na tvári

Mažoretky tanečnej skupiny Trend pri Centre voľného času v Prievidzi sú súčasťou mesta už 40 rokov. Ich vystúpenia sú plné energie, elegancie a radosti. S úsmevom na tvári a neodmysliteľnými paličkami oslávili významné jubileum v piatok 20. marca v prievidzskom dome kultúry.

Šport v Bojniciach má budúcnosť

Na športové úspechy bol v Bojniciach bohatý aj minulý rok. Poďakovaním za dosiahnuté výsledky bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov – jednotlivcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov a významných reprezentantov športu v meste Bojnice za rok 2025. Konalo sa v piatok 13. marca v Kultúrnom centre v Bojniciach.

Pomáhajú nájsť si prácu

Zorientovať sa na pracovnom trhu nemusí byť pre uchádzačov o zamestnanie vždy jednoduché. Pomocnú ruku podávajú regionálne pracovné trhy. Tentokrát sa konali 19. marca v priestoroch hotela Magura v Prievidzi.

Čisté mesto začína nami

Pomôcť svojmu okoliu a prírode s odstránením odpadu na verejných priestranstvách môžu Prievidžania aj tento rok. Jarné upratovanie bude v sobotu 28. marca v čase o 8,00 do 13,00 hodiny.

Angolský denník alebo keď sa v raji bojovalo

Repríza dokumentu je spomienkou na nedávno zosnulého Františka Zlochu z Prievidze, dlhoročného prezidenta Aeroklubu Prievidza. Ako odborník na elektrochémiu pomáhal v roku 1983 pri obnove výroby v priemyselnom kombináte v Angole. Československých občanov vtedy zajalo angolské povstalecké hnutie UNITA. Tento úsek svojho života zachytil v denníku, ktorý zostal ako svedectvo zo života a práce československých expertov v Angole.

Škola versus ŠBK

K 31.máju ukončia svoje pôsobenie v športových triedach v Základnej škole Mierové námestie Handlová dvaja tréneri. Ako bude pokračovať športová príprava v škole a ako ŠBK Handlová?

Previous Next
Podrobnosti
Prečítané: 13x

Dnes je 25. marec a meniny oslavuje Marián

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 