Most v prievidzskej mestskej časti veľká Lehôtka na Uhlištnej ulici ponad potok Mráznica je v zlom stavebno - technickom stave. Prievidzská radnica vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie, na základe ktorej chce most kompletne prestavať.
Nepekné stánky v predstaničnom priestore v Prievidzi nedávno zbúrali. Priestor chce mesto zrevitalizovať. Rokuje o tom so Železnicami SR, ktoré sú správcom daného územia.
Novú modernú mestskú tržnicu na sídlisku Píly v Prievidzi dá mesto čoskoro do užívania. Nahradí pôvodné trhovisko, ktoré malo lepšie časy už dávno za sebou.
Tretím miestom v medzinárodnej súťaži mladých onkológov sa môže pochváliť maturant gymnázia Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi Ján Jozef Liener. Výsledky svojho výskumu prezentoval na súťaži v ten istý deň, kedy skladal aj písomnú skúšku dospelosti.
Mažoretky tanečnej skupiny Trend pri Centre voľného času v Prievidzi sú súčasťou mesta už 40 rokov. Ich vystúpenia sú plné energie, elegancie a radosti. S úsmevom na tvári a neodmysliteľnými paličkami oslávili významné jubileum v piatok 20. marca v prievidzskom dome kultúry.
Na športové úspechy bol v Bojniciach bohatý aj minulý rok. Poďakovaním za dosiahnuté výsledky bolo vyhlásenie najúspešnejších športovcov – jednotlivcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov a významných reprezentantov športu v meste Bojnice za rok 2025. Konalo sa v piatok 13. marca v Kultúrnom centre v Bojniciach.
Zorientovať sa na pracovnom trhu nemusí byť pre uchádzačov o zamestnanie vždy jednoduché. Pomocnú ruku podávajú regionálne pracovné trhy. Tentokrát sa konali 19. marca v priestoroch hotela Magura v Prievidzi.
Pomôcť svojmu okoliu a prírode s odstránením odpadu na verejných priestranstvách môžu Prievidžania aj tento rok. Jarné upratovanie bude v sobotu 28. marca v čase o 8,00 do 13,00 hodiny.
Repríza dokumentu je spomienkou na nedávno zosnulého Františka Zlochu z Prievidze, dlhoročného prezidenta Aeroklubu Prievidza. Ako odborník na elektrochémiu pomáhal v roku 1983 pri obnove výroby v priemyselnom kombináte v Angole. Československých občanov vtedy zajalo angolské povstalecké hnutie UNITA. Tento úsek svojho života zachytil v denníku, ktorý zostal ako svedectvo zo života a práce československých expertov v Angole.
K 31.máju ukončia svoje pôsobenie v športových triedach v Základnej škole Mierové námestie Handlová dvaja tréneri. Ako bude pokračovať športová príprava v škole a ako ŠBK Handlová?
