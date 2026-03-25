Obyvatelia Prievidze sa môžu zapojiť do tvorby nového územného plánu. Radnica spustila prieskum verejnej mienky prostredníctvom mapovej aplikácie. Zároveň je tiež možné svoje návrhy predkladať aj formálne na základe žiadosti ako podnety do územného plánu.
Vo štvrtok 26.marca bola obhliadka strechy Denného centra v Handlovej. Mesto plánuje jej opravu.
Tanečná skupina Dazya z Handlovej pocestuje v máji na svetové finále - WORLD DANCE MASTER do Chorvátska.
Pred pár dňami bola na sociálnej sieti kritika novopostavenej vyhliadky pod Východnou šachtou v Handlovej.
V areáli Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej vyrastá ovocný sad. Projekt Sadovo sa aj s pomocou škôl snaží zachovať staré odrody ovocných stromov.
Originálnu jarnú výzdobu v centre Prievidze urobili pracovníci Technických služieb mesta Prievidza aj túto jar. Pestré farby, hravé prvky a jedinečný rukopis robia z jarnej výzdoby nezameniteľný prvok mesta.
8.apríla bude v handlovských základných školách zápis do 1.ročníka. Tento rok prvýkrát musíte vyplniť elektronickú prihlášku.
Most v prievidzskej mestskej časti veľká Lehôtka na Uhlištnej ulici ponad potok Mráznica je v zlom stavebno - technickom stave. Prievidzská radnica vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie, na základe ktorej chce most kompletne prestavať.
Nepekné stánky v predstaničnom priestore v Prievidzi nedávno zbúrali. Priestor chce mesto zrevitalizovať. Rokuje o tom so Železnicami SR, ktoré sú správcom daného územia.
Novú modernú mestskú tržnicu na sídlisku Píly v Prievidzi dá mesto čoskoro do užívania. Nahradí pôvodné trhovisko, ktoré malo lepšie časy už dávno za sebou.
