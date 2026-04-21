V prostredí Strážovských vrchov pri Magure bude stáť vyhliadková veža. Jej výstavbu iniciovali obyvatelia obce Poruba, zrealizuje a zaplatí ju Trenčiansky samosprávny kraj. Väčšinu finančných prostriedkov získal z eurofondov.
Drevené časti lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi sú vymenené za nové. Použité drevo je odolnejšie, upravené tlakovou impregnáciou.
Mesto Prievidza zaviedlo elektronické podávanie žiadostí na príležitostné trhy. Predajcovia – právnické osoby, ktorí majú aktivované elektronické schránky, môžu podávať žiadosti prostredníctvom portálu slovensko.sk.
V Materskej škole na Ulici Mišúta v Prievidzi majú už viac ako 30 rokov parnú saunu. Saunovanie je prirodzenou súčasťou týždenného režimu detí a prebieha podľa overenej metodiky a dlhoročných skúseností pedagogického kolektívu.
Podpora športu je pre prievidzskú samosprávu investíciou do budúcnosti. Mesto dlhodobo buduje systém, v ktorom šport nie je výsadou, ale prirodzenou súčasťou života.
Na výskyt zlata, jeho sprievodnú mineralizáciu a charakteristiku jednotlivých rudných výskytov v regióne hornej Nitry a v jeho širšom okolí sa zameriava výstava Zlatá mineralizácia. Verejnosti je prístupná v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.
V októbri minulého roku bola v Bojniciach konferencia Cestovný ruch 2.0, zameraná na transformáciu uhoľných regiónov. Druhý ročník bude 12. až 14.mája v Remate.
Od polovice apríla môžete za vstupenky na podujatia Domu kultúry a knižnice mesta Handlová zaplatiť bezhotovostne.
Vo štvrtok 16.apríla sadili handlovskí škôlkari čučoriedky a jahody.
Aj handlovskí seniori sa pripravujú na pekné počasie a aktivity vonku.