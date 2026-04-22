Tržnica na sídlisku Píly v Prievidzi už slúži širokej verejnosti. Pod jej kompletnú modernizáciu sa investične podpísala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.
Projekt Ekorok s Nestlé má za sebou už 23. ročník. Zapojilo sa doň viac ako 3 000 detí a žiakov. Jeho záverečná prezentácia bola v piatok 24. apríla v Centre voľného času v Prievidzi. Témou tohto ročníka bola Správa o planéte Zem.
Podujatím určeným pre celé rodiny odovzdala prievidzská samospráva do užívania zrevitalizovaný vnútroblok medzi Ulicami Mišíka a Šumperská.
Poslednú aprílovú sobotu bolo v mestách na hornej Nitre počuť, viac ako inokedy, zvuk motoriek. Motorkári z celého Slovenska zaplnili Hurbanovo námestie v Bojniciach a neskôr aj Námestie baníkov v Handlovej.
V prostredí Strážovských vrchov pri Magure bude stáť vyhliadková veža. Jej výstavbu iniciovali obyvatelia obce Poruba, zrealizuje a zaplatí ju Trenčiansky samosprávny kraj. Väčšinu finančných prostriedkov získal z eurofondov.
Drevené časti lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi sú vymenené za nové. Použité drevo je odolnejšie, upravené tlakovou impregnáciou.
Mesto Prievidza zaviedlo elektronické podávanie žiadostí na príležitostné trhy. Predajcovia – právnické osoby, ktorí majú aktivované elektronické schránky, môžu podávať žiadosti prostredníctvom portálu slovensko.sk.
V Materskej škole na Ulici Mišúta v Prievidzi majú už viac ako 30 rokov parnú saunu. Saunovanie je prirodzenou súčasťou týždenného režimu detí a prebieha podľa overenej metodiky a dlhoročných skúseností pedagogického kolektívu.
Podpora športu je pre prievidzskú samosprávu investíciou do budúcnosti. Mesto dlhodobo buduje systém, v ktorom šport nie je výsadou, ale prirodzenou súčasťou života.
Na výskyt zlata, jeho sprievodnú mineralizáciu a charakteristiku jednotlivých rudných výskytov v regióne hornej Nitry a v jeho širšom okolí sa zameriava výstava Zlatá mineralizácia. Verejnosti je prístupná v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.