V druhej polovici apríla sa v Handlovej začalo kosenie verejných priestranstiev. Práce vykonáva spoločnosť HATER Handlová. Menej prístupné menšie plochy kosia aktivační pracovníci.
Odvolanie riaditeľa Základnej školy na Mierovom námestí vyvolalo vlnu nesúhlasu. Na sociálnych sieťach sa ozvali zamestnanci školy, rodičia, členovia Rady školy aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej.
Od 3. do 9. mája bude tento rok Medzinárodný týždeň povedomia o komposte, ktorý každoročne upozorňuje na význam spracovania bioodpadu a zlepšovania kvality pôdy. Pripomína, že kompostovanie je jednoduchý krok s veľkým prínosom pre životné prostredie. Obyvatelia Prievidze ho môžu podporiť aj prakticky, vďaka celoročnému bezplatnému výdaju kompostu. K dispozícii je v zbernom dvore na Garážovej ulici.
V Prievidzi budú opäť kvitnúť ľalie. Pracovníci strediska záhradníckych služieb ich na Deň Zeme strojovo vysadili na viacerých miestach v meste, napríklad na Námestí slobody, Ulici M. R. Štefánika, v Necpaloch pri kaplnke, v mestskom parku za plavárňou a na Bojnickej ceste.
Od 1. mája môžu rodičia prihlasovať svoje deti na predprimárne vzdelávanie v materských školách. Podávanie prihlášok je elektronické cez portál ePrihlášky. Registrácia je už spustená.
Základná škola na Školskej ulici v Handlovej ponúka od piateho ročníku možnosť navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Talentové skúšky do športových tried boli 28.apríla.
Handlovské námestie ožije živou alebo reprodukovanou hudbou počas pätnástich víkendov. Prvé hudobné stretnutie, na ktorom vás čaká okrem dobrej hudby, občerstvenie a miesto na posedenie s priateľmi a rodinou, začína 5. júna 2026 a posledné koncerty v rámci tohto zaujímavého hudobného projektu na hornej Nitre môžete navštíviť 12. septembra 2026. Program nájdete od mája na Facebooku a Intagrame pod názvom Handlovské hudobné leto 2026.
Približne 15 metrov vysoký smrek pichľavý, ktorý rástol v lesoparku pri Základnej škole Morovnianska cesta, od dnes stojí ako máj na handlovskom námestí. Pre všetky dievky v meste ho postavili mládenci z HATERu :)
Kalifornské dažďovky, model Zeme a Mesiaca a možnosť odviezť sa na smetiarskom „papamobile“. Toto a mnoho iného ponúkol handlovský Deň Zeme v stredu 22.apríla.
V sobotu 25.apríla sa na handlovskej lesnej pozorovateľni na Východnej šachte brigádovalo.
Od 3. do 9. mája bude tento rok Medzinárodný týždeň povedomia o komposte, ktorý každoročne upozorňuje na význam spracovania bioodpadu a zlepšovania kvality pôdy. Pripomína, že kompostovanie je jednoduchý krok s veľkým prínosom pre životné prostredie. Obyvatelia Prievidze ho môžu podporiť aj prakticky, vďaka celoročnému bezplatnému výdaju kompostu. K dispozícii je v zbernom dvore na Garážovej ulici.