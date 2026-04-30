V sobotu 2.mája sa v Handlovej obedovalo na námestí. Do tretieho ročníka handlovskej Varenice sa zapojilo deväť tímov.
Nákup elektrických autobusov pre MHD v Prievidzi a v Bojniciach z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu dopravcovi nevyšiel. MIRRI novú výzvu nevyhlási. SAD Prievidza hľadá iné možnosti financovania obstarania elektrobusov.
Technické služby mesta Prievidza v týchto dňoch vymieňajú osvetlenia mestských pamiatok. Modernizácia prinesie výraznú energetickú úsporu.
Stredisko pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza aktuálne robí aktualizáciu pasportizácie cintorínov v mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Necpaly. Vďaka nej majú obyvatelia lepší prístup k informáciám o hrobových miestach.
V priebehu kalendárneho mesiaca by mala začať rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí v Základnej škole Energetikov v Prievidzi. Projekt bude financovaný z úveru z Environmentálneho fondu.
Vtipná prehliadka Múzea vtedy, výstava, prednášky, koncert, burza kníh a LP platní – to všetko a ešte oveľa viac ste mohli zažiť v piatok 1.mája na ôsmom ročníku Dňa otvorených dverí Galérie Jabloň v Prievidzi.
V meste Handlová a prímestských častiach je niekoľko detských ihrísk a športovísk. Ich opravy a údržbu zabezpečuje mestská spoločnosť HATER Handlová. Raz za rok prebieha ich certifikovaná kontrola.
Úpravy rozpočtov mesta a mestských organizácií, škôl a školských zariadení, prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení, prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu a z miestneho poplatku za rozvoj mesta. Aj to boli témy aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva v Bojniciach. Poslanci na ňom prerokovali aj petíciu Zachráňme najstaršie liečebné Kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.
V druhej polovici apríla sa v Handlovej začalo kosenie verejných priestranstiev. Práce vykonáva spoločnosť HATER Handlová. Menej prístupné menšie plochy kosia aktivační pracovníci.
Odvolanie riaditeľa Základnej školy na Mierovom námestí vyvolalo vlnu nesúhlasu. Na sociálnych sieťach sa ozvali zamestnanci školy, rodičia, členovia Rady školy aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej.