Mesto Handlová má viac než tridsať priechodov pre chodcov. V týchto dňoch sa obnovuje ich náter.
Dobrovoľní hasiči z hornej Nitry majú nový evakuačný stan. V utorok 5.mája im ho v sídle TSK odovzdal trenčiansky župan.
4.júla 2026 sa budú obyvatelia Slovenskej republiky vyjadrovať v referende.
Od 1. mája je v Prievidzi v prevádzke fontána na Námestí slobody, tri pitítka a tiež potôčik v parku pri úrade práce. Tieto prvky prispievajú k príjemnejšiemu prostrediu v meste a sú obľúbeným miestom oddychu najmä počas teplejších dní.
Nielen o ochutnávke kváskového chleba či pečených zemiakov, ale i stretnutí lokálnych producentov potravín s deťmi a ich rodičmi bolo trhovisko v Materskej školy na Clementisovej ulici v Prievidzi.
V sobotu 2.mája sa v Handlovej obedovalo na námestí. Do tretieho ročníka handlovskej Varenice sa zapojilo deväť tímov.
Nákup elektrických autobusov pre MHD v Prievidzi a v Bojniciach z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu dopravcovi nevyšiel. MIRRI novú výzvu nevyhlási. SAD Prievidza hľadá iné možnosti financovania obstarania elektrobusov.
Technické služby mesta Prievidza v týchto dňoch vymieňajú osvetlenia mestských pamiatok. Modernizácia prinesie výraznú energetickú úsporu.
Stredisko pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza aktuálne robí aktualizáciu pasportizácie cintorínov v mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Necpaly. Vďaka nej majú obyvatelia lepší prístup k informáciám o hrobových miestach.
V priebehu kalendárneho mesiaca by mala začať rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí v Základnej škole Energetikov v Prievidzi. Projekt bude financovaný z úveru z Environmentálneho fondu.