Bojnická základná škola bola jednou z desiatich na Slovensku, ktoré v tomto školskom roku realizovali projekt ElektroodpadDopad. Žiaci sa napríklad dozvedeli, aký má dopad likvidácia nepoužívaných elektrospotrebičov na životné prostredie, najmä v afrických krajinách.
Vo viacerých častiach Handlovej sú momentálne rozsiahle rozkopávky. Súvisia s veľkým projektom akciovej spoločnosti KMET Handlová.
Zmodernizovaná tržnica na Sídlisku Píly sa zmení na miesto, kde staré veci dostávanú nový príbeh. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi priestor využije na organizovanie tématických miniblšákov.
V amfiteátri v prievidzskom Lesoparku sa budú opäť premietať filmy a návštevníci sa môžu tešiť aj na iné kultúrne podujatia. Letná sezóna v tomto prírodnom prostredí odštartuje 7. júna Cestou rozprávkovým lesom. Prvý film diváci uvidia 26. júna.
V utorok 12.mája sa búrala ďalšia časť Baníckej kolónie v Handlovej.
Aj keď to momentálne ešte na letné horúčavy nevyzerá, mesto Handlová už pripravuje centrálnu mestskú zónu a jej vodné prvky.
Leto sa blíži a s ním aj poznávacia výzva Zaži Handlovú. Ak sa chcete zapojiť, nezabudnite sa včas registrovať.
Letná turistická sezóna v regióne sa oficiálne začala 8. mája slávnostným otvorením počas Bojnického jarmoku. Už prvý víkend ponúkol niekoľko podujatí, ktoré prilákali množstvo návštevníkov.
V utorok 5. mája 2026 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. V programe bolo viacero tém, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj mesta.
Konferencia Cestovný ruch 2.0, ktorá mala byť už tento mesiac v Remate, sa z technických príčin presúva na jesenný termín. Nový termín konferencie je 20. až 21. októbra. Záujemci o účasť sa môžu predregistrovať na www.cestovnyruch20.sk/predregistracia.