Mesto Handlová pripravilo nové všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. Poslancom bude na schválenie predložené na májovom mestskom zastupiteľstve.
Prievidza aj v tomto roku pokračuje v podpore občianskych iniciatív a aktivít, ktoré prispievajú k zdravšiemu, kultúrnejšiemu a ekologickejšiemu prostrediu v meste. V štyroch grantových programoch podporila 71 projektov v celkovej sume takmer 96 000 eur.
Nezabudnuteľné tanečné párty, najväčšie šlágre, nestarnúce československé hity aj magickáatmosféra ukrytá v lesnom parku. To všetko a ešte viac čaká na Prievidžanov a návštevníkov mesta počas tohtoročného leta.
Bojnická základná škola bola jednou z desiatich na Slovensku, ktoré v tomto školskom roku realizovali projekt ElektroodpadDopad. Žiaci sa napríklad dozvedeli, aký má dopad likvidácia nepoužívaných elektrospotrebičov na životné prostredie, najmä v afrických krajinách.
Vo viacerých častiach Handlovej sú momentálne rozsiahle rozkopávky. Súvisia s veľkým projektom akciovej spoločnosti KMET Handlová.
Zmodernizovaná tržnica na Sídlisku Píly sa zmení na miesto, kde staré veci dostávanú nový príbeh. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi priestor využije na organizovanie tématických miniblšákov.
V amfiteátri v prievidzskom Lesoparku sa budú opäť premietať filmy a návštevníci sa môžu tešiť aj na iné kultúrne podujatia. Letná sezóna v tomto prírodnom prostredí odštartuje 7. júna Cestou rozprávkovým lesom. Prvý film diváci uvidia 26. júna.
V utorok 12.mája sa búrala ďalšia časť Baníckej kolónie v Handlovej.
Aj keď to momentálne ešte na letné horúčavy nevyzerá, mesto Handlová už pripravuje centrálnu mestskú zónu a jej vodné prvky.
Leto sa blíži a s ním aj poznávacia výzva Zaži Handlovú. Ak sa chcete zapojiť, nezabudnite sa včas registrovať.