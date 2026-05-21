V tomto období robia pracovníci Technických služieb mesta Prievidza nové oplotenie na cintoríne v Hradci. Práce by mali byť hotové do konca júna tohto roka.
Moderne vybavené učebne IKT a biológie, ako aj relaxačnú miestnosť získa Základná škola Sama Chalupku v Prievidzi. Nové učebne sú súčasťou projektu modernizácie školy, v ktorom je zahrnutá aj rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna.
Do rodiny ocenených mestom Prievidza pribudlo tento rok pätnásť osobností a tri kolektívy. Mestské ocenenia udelila samospráva počas slávnostného galaprogramu Tváre mesta 2026 22. mája v Dome kultúry.
Vo štvrtok 21.mája navštívil Handlovú minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Spolu s primátorkou mesta podpísali zmluvu na viac ako 3,5 milióna Eur z Programu Slovensko.
Trenčiansky kraj zaznamenal v roku 2025 nárast návštevnosti aj prenocovaní o 3,6 % oproti roku 2024. Navštívilo ho takmer 338 000 turistov. Napriek pozitívnemu vývoju sa región zatiaľ nedostal na úroveň pred pandémiou COVID-19. Kľúčové turistické atrakcie si aj v minulom roku udržali vysokú návštevnosť. Trenčiansky hrad navštívilo viac ako 144-tisíc turistov, Bojnický zámok takmer 143-tisíc a Národná zoo Bojnice prilákala viac ako 280-tisíc návštevníkov. Výrazný medziročný nárast návštevnosti zaznamenali Kúpele Bojnice. Informovala o tom KOCR Trenčín región.
V Prievidzi začala rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna pri ZŠ Sama Chalupku. Ide o jednu z najväčších a najočakávanejších športových investícií posledných rokov, na ktorú získalo mesto mimorozpočtové zdroje financovania.
Prievidza získala už takmer 13 miliónov eur z eurofondov. Pravidlá na získanie týchto peňazí sú však veľmi prísne.
Lávka pre peších na hornom konci Handlovej je opravená. Vymenená je celá pochôdzna časť. Starú výplň vymenili za protišmykový plech, ktorý ešte dostane nový náter. Nanovo natreté je aj zábradlie.
Karanténna stanica v Prievidzi prešla počas posledných rokov viacerými modernizáciami a rekonštrukciami. Mesto každoročne investuje nielen do starostlivosti o opustené a zatúlané zvieratá, ale aj do zlepšovania podmienok v areáli stanice a zabezpečenia kvalitnej prevádzky.
Vo štvrtok 21.mája sa v Handlovej zišiel multidisciplinárny expertný podporný tím. Jeho cieľom je zintenzívnenie úsilia pri ochrane detí pred násilím. Cieľom je vytvoriť v každom územnom obvode koordinácie v rámci Slovenska nástroj na podporu efektívneho riešenia krízových udalostí.